嘉里建設(00683)昨午公布業績後受壓，今早進一步走低，曾挫8.1%，見33.65元逾4個半月低，現挫7.9%，成交額4960萬元。
集團昨日中午公布，截至6月底止中期股東應佔盈利39.9億元，按年升20.57%；每股派中期息0.4元，按年減11.1%。期內，營業額105.6億元，按年跌40.48%。
摩根士丹利發表技術報告，認為嘉里建設股價未來60日將下跌，機會率超過80%，維持評級「減持」和目標價36元。
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