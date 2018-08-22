即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅245點。恒指收報27752點，升154點或0.56%，成交金額1003.25億元。國指收報 10737點，升105點或0.99%；上證收報2733點，升35點或1.31%。三項指數都向好，以A股表現較佳。

恒指呈2連陽走勢，以「吊頸」形態收市，反映在10 SMA前有一定阻力。MACD 快慢線負差距收窄，市況略改善。全日上升股份1076隻，下跌513隻，整體市況偏好。

中國商務部要求，不得出台支持違規新增鋼鐵產能措施，不得提供WTO禁止的補貼。宜留意鋼鐵板塊對政策之反應。

中國財政部等部門聯合發布公告，禁止擅自利用網路銷售彩票行為，截至目前，財政部尚未批准任何彩票機構開通利用網路銷售彩票業務。料消息利淡相關板塊。

中國央行貨幣政策司司長李波表示，有信心和能力保持人民幣滙率在合理均衡 水平上基本穩定，不搞競爭性貶值，也不會把人民幣滙率作為工具來應對貿易摩擦等外部擾動。

中國央行金融市場司司長紀志宏表示，將加強對出口企業的監測，及時採取應對措施。對面臨暫時困難的企業，也提倡金融機構不簡單的抽貸、斷貸。

美國原定於8月23日起對160億美元從中國進口商品徵收關稅，在此之前，中國和美國恢復貿易談判，為貿易磨擦緩和，利好市場氣氛，美股三大指數向好。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破28000，指數或調頭回軟。

個股介紹：

FIT HON TENG (06088)的主要業務為從事開發及生產互連解決方案及相關產品，包括銅基零組件、光學模塊、無線產品及零組件以及配件。

集團在截至2018年6月止中期錄得營收17.19億美元，同比增加24.6%。在四個主要終端市場中，移動及無線設備終端是集團的主要業務，佔總營收的45.7%，期內產生的營收增加29.8%；通訊基礎設施終端市場產生的營收增加 19.7%；電腦及消費性電子終端市場產生的營收增加26.1%；汽車、工業及醫療終端市場產生的營收增加15.0%。期內毛利3.09億美元，增加25.2%，毛利率由17.9%升至18%。期內利潤1.07億美元，同比增加58.6%。

集團現價市盈率為16.842倍，周息率1.41%。上日收報3.9元，上望4.5元，止損設於3.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。