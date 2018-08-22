港股直擊 即巿股評

港股連升三日累漲652點，外圍股市造好下，港股有望延續反彈勢頭，反覆上望二萬八水平。

隔晚美股三大指數連續四日上漲，消費類股份業績令人鼓舞，加上美中貿易磋商帶來的樂觀情緒，推動大市延續上日升勢。道指最多升130點，收市報25822點，升63點或0.24%；納指跑贏，收升0.5%報7859點。標普500指數盤中曾創歷史新高，收市前升幅收窄，報2862點，升5點或0.2%，但亦追平歷史上最長的牛市紀錄，只要周三標普500指數不暴跌20%，那麼該指數就會錄得歷史上持續時間最長的牛市。本輪美股牛市始於2009年3月9日。自那以來標普500指數已上漲超過300%。

美國開始就對2000億美元中國輸美產品關稅稅率提高到25%一事，舉行為期六天的公眾聽證會。這份聲稱要保護美國企業利益的關稅清單，卻遭到了眾多美國企業代表的強烈反對。很多企業的代表或是行業協會的代表用「不可修復」來形容他們即將蒙受的經濟損失。很多企業表示他們還不得不進行大規模的裁員，來降低企業的成本。外媒此前報道，特朗普表示對即將在華盛頓舉行的中美經貿磋商進展不抱太高期待。

聯儲局將在周三公布上次貨幣政策會議紀要，本周五聯儲局主席鮑威爾將在Jackson Hole召開的年度大會上發表講話。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報70.78元，較本港上日收市高0.48元；騰訊(00700)ADR收報354.7元，高4.1元；國壽(02628)ADR收報18.9元，高0.26元。油價升至一個星期高位，「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報12.61元，高0.11元；中石油(00857)ADR收報5.8元，高1仙；中石化(00386)ADR收報7.43元，高6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.91元，高0.11元；聯通(00762)ADR收報9.39元，高1仙；中電信(00728)ADR收報3.77元，高1仙。

ADR港股比例指數報27901，較上日恒指收市升149點或0.53%，意味今早或重上10天線。即月恒指夜期收市報27786點，升159點，高水33點。恒指昨日逼近十天線(昨處27801)，收報27752，升154點或0.56%，成交重越千億元。恒指連升三日，累漲652點或2.4%。短期恒指阻力參考20天線約28000點水平。

焦點股份

中國平安(02318)：昨日收市後公布上半年純利580.95億元人民幣，按年上升33.8%，好過市場預期，派中期息每股62分人民幣。期內新業務價值上升0.2%。平保股價昨日收升1.4%。

煤氣(00003)：公布上半年純利47.89億元，按年上升7%，每股盈利31.1仙，派中期息每股12仙。

敏實集團(00425)：截至6月底止中期純利9.86億元人民幣，按年減少6.4%；期內營業額增長一成四，毛利率下跌0.4個百分點，至33.4%。

中國軟件國際(00354)：中期純利按年上升四成六，不派中期息；期內收入按年上升一成六。

通達集團(00698)：公布截至6月底止中期純利4.19億元，按年增長四成四，中期息2仙。期內營業額按年增長一成半，主要受惠於手機外殼出貨量增長；毛利率23.1%，減少2.3個百分點。

祈福生活服務(03686)：中期純利3805萬元人民幣，按年增長七成四，不派中期息。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌股有昨日股價顯著造好的吉利(00175)及瑞聲科技(02018)。另外，藍籌新貴中國生物製藥(01177)亦於今日放榜。海螺水泥(00914)及小米(01810)之業績公布亦較受市場關注。

本港建築工程服務商--金侖控股(01783)將於今早掛牌，據耀才證券暗盤交易市場， 收報0.49元，較招股價0.55元，低一成一。該公司公開招股部份錄得超額認購723.49倍，以招股價上限0.55元定價，集資淨額7850萬元。中籤率只有一成半。