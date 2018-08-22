即巿股評 港股直擊

回顧7月底文章：《騰訊控股頭肩頂後的可能路徑》中重點分析了騰訊控股這在過去一輪升浪裡面的領頭羊。

我們提到了騰訊的一個非常重要的危險信號，預示了股價將跌破350元然後出現反彈。

果然，騰訊8月2日就立即跌穿350，然後展開反彈回抽370然後再度開啟一輪大跌。

上周藉着中期業績欠理想，一度跌至320的低位，一周時間即大跌超過10%。

「股王」的表現讓專家大跌眼鏡，我們提前預警了騰訊向淡的方向。目前我們認為，無法穿越企穩374元樓上的話，就依然處於下降通道並最終走向我們上文指定的終極目標！

本期，我們把關注點離開股市，看一看滙市。早前股市大跌，很多新聞都歸咎於中美貿易戰。

我們同時亦關注美元走勢和人民幣走勢，很明顯美元兌人民幣就是此輪風暴的中心！

8月2日我們發出該分析圖指出，6.9集中了多條阻力線包括江恩弧線，該處很容易遇到反擊。

結果在上試阻力線後，美元兌人民幣迅速回落(人民幣反彈)。

放長遠一點來看，今年3月的調整低點調整了0.786的比例，因此如果未來要是能夠攻下6.9區域並破新高，那未來美元人民幣意味着月線級別的升浪，非同小可。

如果中國決策者也是懂市場技術的話，這個位置是非常值得守住避免人民幣大幅貶值的。