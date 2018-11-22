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華爾街近期最熱門的話題，是美股將在今天(22日)誕生史上最長牛市，是耶非耶？其實仍有不少爭議。

投資界有多種分辨「牛熊」的方法，美國較普遍採用的熊市門檻是「20%」：如資產價格從高位回落少於20%，只會視作「調整」，牛市升勢不算被破壞；一旦跌幅超過20%，即界定為熊市開端。美股近年屢創新高，「長牛」已是鐵一般的事實，但牛市維持日數的計法，則存在分歧。

牛市終結應以最高峰還是轉入熊市當天計算？以標普500指數為例，如按「見頂日」計，後市無法突破今年1月26日2872點高位，意味這次由2009年3月9日開展的牛市已經在1月底結束，歷時3245天；與1990年10月至2000年3月最長牛市紀錄3452天，相差超過200天。換句話說，標指在今晚或以後須再破頂，美股「長牛」壽命才會多於3452天，真正改寫歷史。

至於若把「轉熊日」算作牛市完結，因標指並未從高峰下滑20%，是次「長牛」究竟還會維持多久，只能拭目以待。

不過，即使標指再刷新紀錄，今次能不能成為歷來最長壽「美牛」，也須視乎「20%」準則的要求有多嚴格，這牽涉到1990年7月至10月標指累計的19.92%跌幅，應算作「調整」抑或「進入熊市」？目前大多數分析都「四捨五入」，所以，史上最長牛市是從1990年10月11日起計。

相反，根據研究機構Bespoke統計，若用較嚴謹準則界定，由於1990年那次標指下挫幅度尚差些少、未足20%，故只算調整。換言之，1987年4月12日至2000年3月24日的升浪才是標指「長牛」之最，歷時達4494天，累漲582.1%。附【圖】所見，今次標指要打破「長牛」紀錄，必須在2021年6月29日或以後創新高，並且期間沒有錄得逾20%跌幅，否則，這次牛市壽數只能屈居第二位。

無論是否最長壽，眼前的「美牛」比起二次大戰後牛市平均為期1651天而言，無可否認已屬「老牛」。

若留意市況發展，「老牛」生命力十分頑強，以周一(20日)收市價計算，標指距1月26日高位低16點。如果投資者需要找個開香檳的藉口，根本毋須等「最長牛市」誕生，因為創新高又近在咫尺，已值得慶祝。

港股方面，恒指連續3天上揚，昨天收報27752點，剛好升抵本欄早前強調的關鍵區間27450點至27700點上方，其中27700點是2016年初至2018年1月累積漲幅回調黃金比率38.2%水平，而27450點則是成交密集區底部與上升趨勢線交滙。若恒指在未來數個交易日能夠重返6月下旬至8月中徘徊區內，港股走勢料回穩，並再次維持區間上落(即使如此，恒指要重展升勢，上方蟹貨亦有多重壓力)。反之，要是本次超賣反彈將盡，且再度失守27450點，預料恒指會開展新一輪「拾級而下」之勢，尋底格局成形。

信報投資研究部

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