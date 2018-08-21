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今日 18:29 香港財經 港股直擊

擬推空置稅 嘉里建設:不會因政策加快推盤

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嘉里建設(00683)上半年合約銷售額達71億元，當中香港及內地項目分別佔52億元及19億元。對於港府擬推空置稅，行政總裁何述勤表示，不會因應政策而加快推盤，現時手上剩餘樓盤不多，無逼切需要求售，即使香港最終推空置稅，亦不會影響公司的決策方向，不會因而將樓盤由售轉租。

他又稱，雖然香港樓市近期放緩，但不同地區及樓盤類型的銷情有不同，公司主要出售的豪宅盤暫未受壓。

首席財務主管王志剛表示，內地項目的推盤情況取決於能否取得預售證，公司下半年於瀋陽、天津及南京等地都有項目可推。他表示，公司全年合同銷售目標維持於160億元，至7月銷售已達93億元，有信心全年可完成目標。

王志剛表示，公司現有可售貨值約800億元，足夠未來四至五年發展，留意到內地發展商已不如過去勇於買地，公司亦會找機會增加土地儲備。

嘉里建設中期股東應佔盈利39.9億元，按年升20.57%，未計入物業公允值的核心盈利減少45%至15.52億元，減少主要因為期內為澳門的發展物業項目作出11.75億元的全數減值撥備。何述勤表示，該項目地皮因當地法例修改而被收回，目前公司已向法院提出上訴，他認為現時澳門社會共識對公司索償有利，但最終須通過法律程序，才可就減值一次過撇賬。

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