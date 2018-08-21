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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水流出降 沽騰訊 買平保

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市傳「國家隊」昨日撐市，中港股市造好。恒指今早高開後，早段升148點，之後倒跌71點，及後回勇，午後最多升173點，但未能突破10天線(約27799點)，恒指收報27752點，升154點或0.6%，連升三日累彈652點或2.4%。

A股方面，滬指升1.31%；深成指升1.6%。

港股連升第三日，但北水流出未止。北水淨流出雖然降至7320萬元(人民幣．下同)，不過連續第6日淨流出，累計走資74.42億元。

藍籌方面，騰訊(00700)開市見一周高位後，收市倒跌0.1%，全日錄6.37億元淨買出；吉利(00175)流出8335.42萬元；舜宇光學(02382)回購推動股價彈8.8%，不過全日有6473.2萬元淨流出。

多隻內房升幅領前，碧桂園(02007)中午公布半年多賺72.5%，勝市場預期，股價飆7.9%，不過全日有3411.82萬元淨流出；恒大(03333)更有1.66億元淨流出；新城發展(01030)亦錄8688萬元淨賣出。相反，潤地(01109)中午公布中期多賺96%，全日有3983.36萬元淨買入；融創(01918)錄1.22億元淨買入。

中資金融股方面，平保(02318)收市後公布中期多賺34%，全日有1.06億元淨買入；農行(01288)有1.28億元淨買入；招行(03968)有1.21億元淨買入。相反，中行(03988)有近4430萬元淨流出。

醫藥股強彈，但有北水趁機離場。石藥(01093)公布業績後獲個別大行升目標，股價飆9.9%，不過全日有846.04萬元北水淨流出；金斯瑞(01548)錄5356.07萬元淨流出；明天公布業績的藍籌新貴中國生物製藥(01177)有764.41萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、吉利、農行、碧桂園、招行、恒大、石藥、中行及舜宇。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、楓葉教育(01317)、騰訊、恒大、金斯瑞、平保、中興通訊(00763)、華潤置地、中生製藥和新城發展。

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