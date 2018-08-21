港股直擊 即巿股評

憧憬中美貿易談判有好消息，加上人民幣中間價三連升，港股延續之前兩日強勢，全日再漲逾百點，逼近十天線(現處27801)，成交重越千億元。恒指連升三日，累漲652點或2.41%。

港股今早高開72點，報27670，早段獲利盤湧現下，大市由升轉跌71點，低見27526，但27500暫見支持，加上A股勁彈，帶領港股止跌回升，午後最多一度倒升173點，高見27771，惟十天線阻力大，大市回順，在27700穿梭。恒指收報27752，升154點或0.56%，大市成交金額1003.25億元。

個股升多跌少，全日上升股比例68%，下跌股比例為32%，反映個股普遍跟大市升。

國企指數收報10737點，升105點或0.99%。

恒指即月期貨收市升108點，報27627點，低水126點。

A股造好，滬指升1.31%；深成指升1.6%。

歐洲三大股市向上，德國DAX升0.51%，美國道指期貨現升28點，報25788。

藍籌股個別發展。友邦(01299)走高1.7%；平保(02318)收市後公布業績，收漲1.4%；手機孖寶瑞聲(02018)與舜宇(02382)，分別抽升8.6%和8.8%；明天公布業績的吉利(00175)升7.3%；惟騰訊(00700)回吐0.1%；滙控(00005)和恒生(00011)分別下滑0.4%。

焦點板塊

醫藥股：多隻醫藥股顯著回升，石藥(01093)公布業績後，獲野村最新升目標價至30元，股價曾飆11.2%，見19.82元，收市炒高9.9%，為升幅最大藍籌；明日公布業績的藍籌新貴中生製藥(01177)，收市亦大升7.2%；藥明生物(02269)中期純利大升1.7倍，全日勁漲9%；康哲藥業(00867)也急升7%；三生製藥(01530)半年多賺三成一，惟毛利率下滑，收挫6.6%。

教育股：延續近日反彈強勢，民生教育(01569)斥逾8億人幣收購滇池學院權益，全日狂升34.5%；新高教(02001)炒高13.5%；天立教育(01773)急揚12.2%；中教(00839)大升15.8%；睿見(06068)急升15.3%。

內房股：多間公布業績後炒上，碧桂園(02007)半年多賺72.5%，好過市場預期，全日升7.9%；潤地(01109)上半年純利升96%，全日升4.4%；龍湖(00960)中期盈利升23%，派息30分，全日揚5.2%；奧園(03883)半年多賺62%，收市炒高13.2%。

公用股：市場氣氛好轉，資金拋售防守類股份。中電(00002)挫3.2%；電能(00006)下滑1.5%；港鐵(00066)跌1.4%，中電、電能及港鐵包辦跌幅最大藍籌首三位；煤氣(00003)走低0.5%；香港電訊(06823)跌1.3%；領展(00823)微跌0.5%。

焦點股份

美東汽車(01268)：中期多賺46%，同時收購安徽6家寶馬銷售門店，股價應聲彈出，最高見過3.6元，狂升33.8%，收造3.46元，仍爆升28.6%。

CEC國際(00759)：優品360°澄清暫無具體收購阿信屋意向，CEC股價回落，全日收吐22.5%。

東方海外(00316)：跌勢未止，午後跌幅進一步擴大，收市大插14.1%。集團上周五中午公布，已完成出售股份程序，公眾持股量回復25%最低要求。

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