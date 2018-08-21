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碧桂園(02007)董事會主席楊國強致投資者的一封信稱，過去兩個月內發生的安全事故是對安全的重視程度不夠，正重新審視公司的管理系統，寧可放慢一些發展速度，全面提升公司管理水平。

信中表示，生命無價，代表公司管理層對過去的事故誠摯致歉，集團將以高度負責的精神，以「刮骨療毒」的決心，堅決推進安全生產突出問題整改，切實履行企業安全生產社會責任。

該公司稱，成立安全生產委員會，由董事會主席楊國強擔任委員會主任，以進一步貫徹集團「安全第一，以人為本」的安全生產指導方針；進一步嚴選施工合作方，與最重視和有能力做好安全和質量的公司合作；引入當地權威第三方機構介入監控工程安全和質量，同時，進一步推進工地開放，主動接受業主和媒體監督。

另外，加強對合作方的管理，在合同條款中進一步明確承包人需在確保安全質量的條件下履行合同；強化安全生產的企業文化，加強對項目上工人的安全與質量的教育與培訓；完善惡劣天氣之下的安全風險管控方案，還要使不同區域中的交叉檢查和自查成為常態；增加對技術創新的投入與使用，以減少對人力的依賴，進而減少事故的發生。

碧桂園表示，將從過往事故中深刻反省，以「零傷亡」作為企業追求的長期目標，建立更加完善的安全管控體系。