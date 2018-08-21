港股直擊 即巿股評

阿里健康(00241)落鑊，曾飆15.3%，見7.85元為一周高，現升11.4%，成交額2.6億元。

集團早前公布，以4.22億元(人民幣‧下同)買入貴州一樹連鎖藥業14.54%股權，連同訂立4.04億元增資協議，交易完成後，阿里健康將持有貴州一樹連鎖藥業合共25%股權，涉及金額合共8.26億元。

貴州一樹連鎖藥業主要從事醫藥零售連鎖業務，現於中國經營逾1000家藥房。

同系阿里影業(01060)升3.5%。

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