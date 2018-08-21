即巿股評 港股直擊

「侵侵」再次批評聯儲局加息，未能配合其刺激經濟方案措施，矛頭更直指其親身委任嘅主席鮑威爾，令美元滙價回軟，美滙指數跌穿96，令人民幣中間價再三反彈，中港股市亦延續其反彈勢頭。恒指今早高開72點報27671點，早段一度倒跌71點，低見27526，但A股勁彈，帶動港股再發力，盤中曾升167點，高見27765點，逼近10日線(27798點)。恒生指數半日收報27729，升131點；國企指數半日收報10743，升111點。

雖然藍籌股普遍上升，但火車頭騰訊(00700)今日就死咗火，開市355元經已係全日高位，過到10日線(351.6)但過唔到20日線(356.4)，半日微跌0.1%，連10日線亦企唔穩。阿Man有提過，騰訊反彈至352至355元必遇阻力，即使有消息指內地有意重新審批新電遊，亦唔見對其股價有刺激，可見騰訊呢鋪不過係技術反彈，仍有貨喺手，真要好好考慮再減持，甚至跳車。

石藥(01093)係半日升幅最大藍籌股，公布業績後獲大行上調目標價，明日派成績表嘅恒指新貴中生製藥(01177)亦落鑊，半日錄得7%升幅，其他醫藥股普遍回升，不過醫藥股走勢亦未扭轉，目前不過係反彈，加上之前個別醫藥股更已炒過籠，估值過高自然要捱沽。

至於另一個反彈顯著板塊係教育股，同樣係教育股估值唔平，兼且目前政策上有所改變，教育股或未能保持之前以透過不斷收購去維持高增長，增長速度放緩，自然不配有咁高估值。未有喺上周低位撈貨，借過咗博反彈機會，現水平更唔值得再追入。

今次港股反彈主要係中美雙方重啟談判，明日起一連兩日再開會，不過「侵侵」已潑定冷水，指對談判能達成協議嘅期望有限。其實侵侵開打貿易戰，當然係跟11月中期大選嘅競選計劃一部份，難得大部份美國人都受落，令其民望節節上升，既然呢一戰能為其帶嚟選票，「侵侵」又點會輕易罷休。

土耳其危機雖有所紓緩，但問題仍未解決，而美國跟土耳其關係亦未見善，而巴士雷亞爾亦創新低，新興市場貨幣爆發危機風險仍高。另一方面，意大利喺債台高築嘅情況下，屋漏兼逢連夜雨又搞單塌橋，來年預算案又要大興土木搞基建，屆時意大利嘅財赤，或逼近至超過其GDP3%，將超出歐盟允許上限。一旦意大利債務超標，唔單止評級機構降其信貸評級，連歐洲央行亦可能停止再買意大利債務，屆時整個歐洲將大幅震盪，不得不提防意大利呢隻黑天鵝。

內地股市話有國家隊入場，但北水未見積極流入港股，而內地基金入場掃A股，亦不過係為疲弱嘅內地股市帶嚟短線支持，一旦人民幣再度轉弱，資金繼續撤離的話，A股隨時打回原形，港股亦難以獨善其身。留意港股反彈逼近10日線後，除非能突破20日線企穩，否則難以重返二萬八大關之上，博反彈適可而止，短線期指好倉留意27400-27500點，失守應止賺好倉，緊記反彈只會係短暫而快速，一不留神小心又被綁死。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)