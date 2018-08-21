港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普狠批聯儲局加息，美滙應聲跌穿96，加上人民幣中間價三連升，中港股市齊向好，港股兩連升後，今早再揚逾150點，中午撲近十天線(現處27799)收市。

港股今早高開72點報27670，早段獲利盤湧現下，大市由升轉跌71點，低見27526，但27500暫見支持，加上A股勁彈，帶領港股止跌回升，最多倒升167點，高見27765，臨近午市回順，仍守在27700上收市。恒生指數半日收報27729，升131點或0.48%，成交金額539.38億元。國企指數半日收報10743，升111點或1.05%。

內地股市勁彈，上證指數半日飆1.43%，深成指數抽升1.6%。

藍籌股大致造好。友邦(01299)走高1.6%；建行(00939)升0.4%；平保(02318)漲2.3%；華潤置地(01109)升0.6%；惟騰訊(00700)回吐0.1%。

焦點板塊

醫藥股：多隻醫藥股顯著回升，石藥(01093)公布業績後，獲野村最新升目標至30元曾飆11.2%，見19.82元，半日炒高一成，為升幅最大藍籌；明日公布業績的藍籌新貴中生製藥(01177)，半日亦大升7%；藥明生物(02269)中期純利大升1.7倍，中午勁漲9.2%；康哲藥業(00867)也急升6.7%；三生製藥(01530)半年多賺三成一，惟毛利率下滑，中午收挫6%。

教育股：延續近日反彈強勢，民生教育(01569)斥逾8億人幣收購滇池學院權益，中午爆升17.2%；新高教(02001)炒高11.9%；天立教育(01773)爆升8.5%；中教(00839)急揚9.1%；睿見(06068)大升8.2%。

公用股：市場氣氛好轉，資金拋售防守類股份。中電(00002)挫3%；電能(00006) 下滑1.2%，中電與電能包辦跌幅最大藍籌首兩位；港燈(02638)降0.5%；煤氣(00003)走低0.6%；香港電訊(06823)降1.3%；領展(00823)微跌0.5%。

焦點股份

美東汽車(01268)：中期多賺46%，同時收購安徽6家寶馬銷售門店，股價應聲彈出，最高見過3.6元，狂升33.8%，半日收造3.49元，仍爆升29.7%，為升幅最大個股。

奧園地產(03883)：中期純利為12.16億元人民幣，按年升62%，中午炒高11.3%。

CEC國際(00759)：優品360澄清暫無具體收購阿信屋意向，CEC股價回落，中午收吐13.5%。

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