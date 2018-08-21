港股直擊 即巿股評

石藥(01093)昨日中午公布，中期股東應佔溢利18.53億元，按年增長41.14%，期內收入107.87億元，按年增長49.79%。券商看法不一。

野村表示，石藥潛在催化劑包括：旗下藥品未覆蓋的醫院仍多；癌症藥增長動力強勁，降價風險有限；PD-1藥品分銷權和收購計劃，均有力令收入進一步增長。

野村維持石藥2018及2019財年盈利預測不變，2020和2021財年盈利預測分別上調7.7%及9.5%，反映增長能見度改善，重申石藥為行業首選，維持「買入」評級，目標價由28.5元升至30元。

瑞信指石藥上半年表示均符合預期，不過由於市場競爭加劇，分別下調集團2018年至2020年每股盈利預測2.4%、3.1%和2.7%，目標價由30.5元降至22.5元，維持「跑贏大市」評級。

摩根大通指出，石藥上半年收入按年升50%，高過該行預期約2%，毛利率升至63.9%，高過該行預期的62.4%；上半年稅息前盈利(EBIT)按年升40%至23.2億人民幣，高過該行預期2%；中期純利符預期。

摩通認為，石藥近兩個月跑輸國指約15%，上半年業績符預期，可確立市場信心，維持「增持」評級及目標價29元。

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