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今日 10:55 港股直擊 即巿股評

【異動股】中銀航租再創上市高 四連升累飆14%

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中銀航空租賃(02588)四連升，再創上市新高，最高見過56.25元，揚2.83%，現造56.1元，升2.56%，成交金額1.23億元。

該股暫錄四連升，累積升幅達13.9%。

摩根士丹利上周發表報告，指中銀航租中期業績勝預期，認為所有資產、債務、收入和利潤均以美元計價，預計人民幣貶值和一些新興市場國家的動盪幾乎不會產生影響，可作為防禦性投資。

該行將中銀航租目標由52.9元調高至60.3元，維持「增持」評級。

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