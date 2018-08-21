港股直擊 即巿股評

噚日喺下半part時睇返隻滙豐控股(00005)，見個市上返去時，滙控個股價都上返「7」字頭，滙豐Call(24987)亦可隨時落鑊；只不過係下晝時段拆滙控5分鐘嘅話，見住啲技術指標上晒去咁，確係搵唔到個位落場。

唔緊要，「唔係你財，唔入你袋」嘛，所以噚日亦都喺下半part點名講將會喺今個星期五(8月24日)公布業績嘅友邦保險(01299)。噚日下晝3點40分友邦5分鐘圖SlowSTC(14,3)見到嚴重超賣，呢個時候就係入Call/牛證嘅好時機，今日趁開市無耐恒指高開市，友邦曾升逾2%，呢個時候(大約係今朝早9點45至50分呢段時間)見5分鐘圖SlowSTC(14,3)由噚日嘅嚴重超賣彈到上當時嘅嚴重超買，完美演繹咗一次鐘擺。

依家10點5分，大市由升轉跌，友邦升幅亦都收窄咗，拆開5分鐘圖見到友邦回落到現水平只為中軸位置，若大市再繼續下行嘅話，話唔定友邦分鐘圖再現多次嚴重超賣，到時又可以再入多次Call/牛證。

睇返個市，依家10點9分，恒指做緊27580點，跌17點，開恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼嘅喺27800至27899點，現價反彈319點就可以食到呢度嗰301張期指；下方最貼價牛證26800至26899點，現價繼續下行多780點就可以食到呢2034張期指。又係一個兩難局面：上方點數少但期指都少；下方期指多但點數好很遠。唔通暗示我知都係繼續喺個股搵食？

呢期應該有唔少人討論隻中國移動(00941)，「藍燈籠」連升五日後，今日終見一支大陰燭，日線圖見SlowSTC(14,3)%K線高位插穿%D線，而14RSI由噚日高見72.2落到依家(10點15分)嘅63.09，好係一個Put樣，只可惜中移Put/熊市場上選擇有限，中移Put(25425)，行使價$68.68，屬高槓桿、低引伸之選。

本來仲想講埋隻舜宇光學(02382)，但一搵之下啲Call輪都真係怪怪地。炒輪嘅好多時都會遇到呢啲情況：就算睇中市但都未必有合適嘅工具比你落場。Well，舜宇被份中期業績一個大裂口打落去之後，低殘過後始有翻身之日，而佢就係開始有呢個跡象啦。

BTW，聽日同我婆婆去睇醫生，AL一日，【輪證贏家】亦停稿一日，抱歉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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