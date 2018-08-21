港股直擊 即巿股評

隔晚美股向好，道指創逾六個月高位。港股兩日累升近500點後，今早升逾百點後回吐，市場觀望有關中美貿易談判發展。

恒指高開72點，報27670，開市後升幅擴大，暫時見最多升148點，高見27746，在10天線(約27787點)前有阻力，10時正前倒跌，暫時見最多跌71點，報27526。

國企指數高開不足1點，最新升11點，報10644。

內地股市昨日拗腰升，滬市終止五連跌後，今早重上2700點關，最新報2711點，升12點或0.47%。

傳內地最快下月恢復遊戲審批，騰訊(00700)昨日急升逾4%，今早再高開1.2%，報355元，最新倒跌1.1%，報346.8元。

平保(02318)今日放榜，最新升1.4%，報70.3元。

舜宇(02382)昨晚公布回購15.03萬股，公司認為當前股價偏離其價值，對長遠策略及增長充滿信心，股價今早曾抽升逾5%。

醫藥股績後表現不一，三生製藥(01530)昨日收市後公布中期多賺近三成一，不派息，股價今早顯著受壓，一度大跌一成四；瑞信將三生目標價下調兩成至16.5元，維持「中性」評級。

藍籌股石藥(01093)昨日中午公布中期純利升四成一，股價最新升近半成；藥明生物(02269)升逾3%。

中移動(00941)連日抽升，最新回吐，跌2.1%，報73.2元。