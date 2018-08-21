即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開高走，全日波幅400點。恒指收報27598點，升384點或1.41%，成交金額936.83億元。國指收報 10632點，升118點或1.13%；上證收報2698點，升29點或1.11%。三項指數都向好，以恒指表現較佳。

恒指最高升至27609點，並以近全日高位收市，並以陽燭收市。MACD快慢線負差距收窄，走勢改善。全日上升股份973隻，下跌637隻，整體市況偏好。

中國國家統計局局長寧吉喆在接受媒體訪問時表示，中國今年的經濟增速很可能會超過6.5%左右的全年目標，這將是以準確的經濟數據作為基礎的。現在中國的統計數據總體而言是可信的，與國際上也是可比的。

《中國證券報》報道，中國據悉有望在近期將地方債風險權重從原來的20%降至零，從而顯著提升地方債吸引力。

美國貿易代表辦公室表示，擬對2000億美元中國進口商品加征最高25%關稅的聽證會周一 (8月20日)開始， 為期六天。據悉前往華盛頓參與聽證會的多數美國公司和行業協會，都反對加征關稅的措施。

據媒體引述消息指出，特朗普指聯儲局主席鮑威爾不是他預想中般支持低利率政策，並對鮑威爾的加息決定感到失望。消息令美元滙價下跌。在中美貿易摩擦有望緩解的情況下，美股三大指數偏好。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，甚至大跌，支持參考看27000水平。

個股介紹：

北京燃氣藍天(06828)的主要業務為從事天然氣運輸、天然氣貿易及配送、城市燃氣及其他相關產品業務。集團發出盈喜，預料截至2018年6月底止中期淨利潤，較去年同期將錄得增加。有關增加主要來自（i）集團天然氣業務帶來收益及毛利增加；及（ii）於該期間議價收購一間聯營公司股權之收益。集團將於8月底前公布業績。

集團去年錄得虧損，暫未有市盈率。股份昨日收報 0.51元，上望 0.56元，止損設於0.49元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。