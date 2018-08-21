港股直擊 即巿股評

港股連升兩日累彈近500點，市傳「國家隊」昨日撐市，短期氣氛略為好轉下，恒指有望挑戰10天線附近。

隔晚美股三大指數造好，道指收升89點或0.35%，報25758點，創逾6個月以來新高。納指收市微升0.06%，報7821點，蘋果收跌近1%，結束連續五天創收市新高走勢；標普500指數收漲0.24%，報2857點，逼近歷史收市高位紀錄。

特朗普批評聯儲局加息，令美股尾市升幅收窄。特朗普稱，如果聯儲局繼續加息，將會被他批評，認為聯儲局應當更加寬鬆。亞特蘭大聯儲行長拉斐爾-博斯蒂克周一講話稱，美國經濟運行良好，GDP數據強勁，美國的失業率處於歷史上非常低的水平，經濟不再需要過去那樣多的刺激。

受特朗普不滿聯儲局加息的言論所影響，周一美滙指數紐約尾盤跌0.34%，跌破96關口，報95.7943，連續三日下跌，刷新逾一周新低。歐羅兌美元漲0.38%，報1.1483，連升四日。

另外，美股第二季度業績已大致結束，投資者仍在關注國際貿易局勢。特朗普表示，他沒有美中貿易爭端結束的時間框架，他預計這星期在華盛頓與中國舉行的貿易磋商，不會取得多大進展。中國商務部副部長王受文據報本周三、四訪美，將會與美國副財長馬爾帕斯重啟貿易磋商。另有報道指，兩國官員正爭取，在美國總統特朗普與國家主席習近平，11月的亞太經合組織峰會上會晤前，解決貿易僵局。受此消息推動，周一亞洲市場普遍走高。

全球金融市場將聚焦在懷俄明州傑克遜霍爾(Jackson Hole)召開的央行行長和經濟學家年度會議，聯儲局主席鮑威爾將於周五在會上講話。此次會議將受到密切關注，投資者將從中尋找全球最重要央行日後貨幣政策的線索。至於聯儲局8月會議紀要將於本港時間周四凌晨公布。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍較本港上日收市價窄幅靠穩。滙控(00005)ADR折合港元計收報70.72元，較本港上日收市高0.17元；騰訊(00700)ADR收報350.7元，低0.1元；國壽(02628)ADR收報18.7元，高0.14元。油價靠穩，中海油(00883)ADR收報12.39元，高1仙；中石油(00857)ADR收報5.8元，高4仙；中石化(00386)ADR收報7.34元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.88元，高8仙；聯通(00762)ADR收報9.09元，高3仙；中電信(00728)ADR收報3.57元，低1仙。

ADR港股比例指數報27579 ，較周一恒指收市跌19點。人民幣回升，加上憧憬中美貿易戰有轉機，港股昨日承接上周五升勢，全日再彈384點，挨近27600收市，收報27598，升384點或1.4%，兩日累彈497點。不過，北水昨日再有6.04億元(人民幣‧下同)淨流走，更是連續第5個交易日錄得淨流走，合共73.69億元。恒指短期阻力參考10天線約27800點附近。

焦點股份

騰訊：內地傳出部委審批遊戲露出一線曙光，騰訊昨日收市急升4.1%，報350.8元，較上周四低位319元勁彈一成，惟北水續趁高沽出，昨日全日淨走5.48億元，為沽得最狠北水個股。

中國恒大(03333)：昨日收市後正式公布補發過去兩年股息，宣佈派每股派1.13元人民幣，折合1.287港元，合共約167.8億元股息，遠高於市場預期，恒大預計，未來將恢復「年年分紅」的慣例。

舜宇光學(02382)：公布以每股83.3元至84元，回購15.03萬股，佔該公司已發行股本約0.0137%，涉及總代價1257.62萬元。公司認為當前股價偏離其價值，回購反映公司對長遠策略及增長充滿信心。

萬科企業(02202)：截至6月底止半年盈利91.24億元人民幣，按年增長24.9%，不派中期息。

藥明生物(02269)：公布中期純利2.5億元人民幣，按年上升1.71倍，不派中期息。

三生製藥(01530)：公布中期盈利5.14億人民幣，按年上升30.92%，不派中期息。

中國高速傳動(00658)：發盈警，預期中期純利按年減少七成，主要因為風電傳動設備的交付數量下降，而銷售成本上升。

美東汽車(01268)：公布中期盈利1.58億元人民幣，按年增46%，派中期息4.1分。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌包括：煤氣(00003)、華潤置地(01109)、碧桂園(02007)及平保(02318)。市場關注平保新業務價值表現。美銀美林早前發表報告指，雖然內險上半年盈利表現向好，惟相信上半年多數險企的新業務價值將錄得負增長。

港交所(00388)：今日除息，昨日股價收升2%。