即巿股評 港股直擊

周一港股全面反彈！恒指高開60點，迅即倒跌至27209水平已找到支持並顯著回升，尾市高見27609點，收報27598，升384點，或1.41%。國指收報10632，升118點，或1.13%。

恒指延續上周五輕微反彈0.41%收市的勢頭，昨天再錄得1.41%的較明顯升幅，或歸因市場持續炒作中美本周重啓貿易談判的消息。不過，中方這次僅派出商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文率團赴華盛頓，美方則由副財長兼負責國際事務的副部長馬爾帕斯(David Malpass)接待，兩國只是派副部級官員領軍的談判會議，相信即使本周四(23日)生效的中美互相就對方總值160億美元進口商品加徴25%關稅的貿易戰第二輪制裁決定，也未必有機會達致暫緩執行協議，更難望可以談出什麼巨大成果。況且，國家主席習近平與美國總統特朗普，如無意外將在今年11月舉行的亞太經合組織及G20集團領導人峰會上見面，中美筫易爭拗若有任何徹底解決方案，估計最快也要去到10月中、下旬才有眉目。

至於恒指昨天上升1.41%並以接近全日高位收市，老徐相信只是超賣反彈，畢竟短線市寬上周五已跌至20.8%，距離支持區底僅0.8%，可見大市已經相當超賣。更值得一提的是，EJFQ的恒指3個月圖表顯示，截至上周五收市，恒指累積一個由27200至28100點、原本是3條成交量顯示bar組疊的大型成交量密區，反映恒指自8月13日裂口跌穿28100點直至約27200點的這900點區間，市場或指數根本沒有承接甚至一定程度出現恐慌性沽售。因為這900點區間屬於「乾跌」所致，對恒指的反彈就幾乎沒有阻力，周一收市後，大型成交量密集區正中間的27500至27800點的顯示bar已部分「染綠」。

如果「乾跌」範圍對恒指反彈沒有或只有很小阻力，那麼恒指短線便有機會挑戰28100點的成交量密集區頂，老徐現在仍然「坐艇」的即月行使價28200點short put就可以反敗為勝，甚至全數贏取455點期權金。然而，EJFQ系統反映大市弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五才顯著抽升9.5個百分點，至64.3%的8月最高水平，老徐已一再講過，弱勢股指數高於40%，代表恒指短期仍未能擺脫急跌風險。

汲取昨天本欄提及個人一錯再錯尤其是confirmatiion bias（直譯是確認偏差，簡單來說是偏重或特別確信符合個人意向的資訊）的教訓，在「純紅」成交量密集區無力阻擋反彈的同時而弱勢股指數高企的市況下，老徐操盤再不敢「放肆」，預備恒指未來幾日若升穿部分「染綠」成交量密集區頂的27800點，就考慮先行平倉或做對沖。

最後必須強調，昨天的<一錯再錯「自白書」>交代老徐的「坐艇」過程，正正反映EJFQ系統指標真係睇到嘢。

老徐