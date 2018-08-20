今日 22:54
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港股直擊
康寧醫院(02120)公布，截至今年6月底止，半年盈利4198.69萬元(人民幣．下同)，按年增長58.64%，每股盈利0.57元，不派中期息。
期內，營業收入3.57億元，上升26.01%。
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