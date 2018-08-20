人民幣回升，加上憧憬中美貿易戰有轉機，港股接力上周五升勢，全日再彈384點，挨近27600收市。
不過，北水懶理港股連彈兩日，全日再有6.04億元(人民幣‧下同)淨走，更是連續第5個交易日錄得淨流走，合共73.69億元。
今日升市火車頭的騰訊(00700)，收市升4.1%，報350.8元，並貢獻恒指105點，惟北水續趁高沽出，全日淨走5.48億元，為沽得最狠北水個股。
華潤啤酒(00291)獲大和升級提價至40元，收市更升4.6%，為北水亦趁高獲利，全日錄得淨走2.67億元，為第二多淨流走股份。
北水亦拋售內房股，恒大(03333)、碧桂園(02007)、新城(01030)及融創(01918)分別錄得1.49億、1.13億、8078萬和1241萬元北水沽出。
另外，北水亦沽出瑞聲(02018)，涉及金額2.62億元，成為第三多淨走個股，部分則流入金蝶(00268)、舜宇(02382)及中興(00763)，金額分別為5344萬、4124萬及1052萬元。
北水續愛掃中資金融股，頭三位更由內銀包辦，按次序分別為工行(01398)、建行(00939)及農行(01288)，分別買入5.66億、1.52億及1.51億元。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、騰訊、融創、農行、華潤啤酒、建行、恒大、舜宇、瑞聲及碧桂園。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、 楓葉(01317)、融創、舜宇、金斯瑞(01548)、瑞聲、新城、金蝶、中興及吉利(00175)。
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