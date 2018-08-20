港股直擊 即巿股評

中美重啟貿易談判，市場憧憬有好消息，加上人民幣回升，港股上周五終止五連跌後，今日更顯著反彈。

港股今早高開60點，早段一度由升轉跌6點，見27209點全日低位，之後內地股市回升，帶領恒指掉頭向上，上午最多升333點，高見27547，中午報27457，升244點或0.9%。港股午後升穿上午高位，尾段升幅持續擴大，最多急升396點，高見27609。恒指收市報27598，升384點或1.4%。

恒指連升兩日累彈497點。

國企指數收報10632，升118點或1.1%。

大市全日成交936.83億元，較上周五減少6.6%。

內地股市尾段抽升，上證指數收市升29點或1.1%，報2698點。內地媒體報道，中國證監會上午召開閉門會，向券商分析師徵詢對市場看法，消息刺激A股尾市掉頭回升。

藍籌股普遍向好。騰訊(00700)上周業績公布後曾插至319元，之後反彈，今日收市更急升4.1%，報350.8元，貢獻恒指105點。友邦(01299)走高1.9%；建行(00939)升0.7%；內房股造好，潤地(01109)升4%；港交所(00388)明日除息，收升2%。平保(02318)明日放榜，收市升0.9%。兩隻手機設備藍籌股逆市跌，舜宇(02382)更曾急插6%，再創逾一年低，惟收市僅跌1.7%。萬洲(00288)續受內地再爆非洲豬瘟拖累，收市插5.9%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

中資電訊股：中移動(00941)上月4G上客理想，今日發力抽升，曾見逾三個半月高位，收升2%，報74.8元，連升第五日。中電信(00728)中午公布業績，瑞信及大摩指盈利勝預期，收市升0.8%。

醫藥股：上周後期重創，今日個別發展。石藥(01093)中期純利升四成一，股價收升1.1%。藍籌新貴的中國生物製藥(01177)本周三放榜，今日沽壓仍在，收市跌1.6%。三生製藥(01530)及藥明生物(02269)今日放榜，收市分別升6.7%及3.4%。

水泥股：普遍上揚，海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)分別揚3.8及4.4%；西部水泥(02233)再升2.7%，見逾兩個月高位。

教育股：上周五重創後，今早大致回勇。新高教(02001)及宇華教育(06169)均勁彈6.8%；中教(00839)更急升8.4%；楓葉(01317)也走高4.6%。

內地航空股：人民幣回升，三大航空股齊起飛。國航(00753)升4.2%；東航(00670)飆6.6%，南航(01055)升逾半成。

焦點股份

中車系：中車時代電氣(03898)上半年少賺7%，瑞信續予「跑輸大市」評級，睇30元，收市挫7.8%；中車(01766)也挫2.1%。

CEC國際(00759)：創辦人、主席兼董事總經理林偉駿8月18日在養和醫院逝世，今早宣布委任鄧鳳群為新主席。另外，有報道指，優品360°有興趣以10億以下收購阿信屋，CEC一度爆升1.24倍，高見1.04元，收市升九成一。優品360°老闆林子峰其後發聲明表示，報道中提述的10億，是個人對759阿信屋業務及資產價值的主觀評價，並不代表有任何具體的收購意向。

東方海外(00316)：恢復公眾持股量的東方海外，上周五大跌16.7%後，今早再度大瀉，收市插17.6%。

比亞迪(01211)：升6.2%，報46.1元，為全日最大升幅國指成分股。

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