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今日 13:16 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】港股超賣後反彈力度薄弱

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雖然土耳其危機未除，新興市場貨幣隨時爆煲引起全球金融危機，但美股一於少理，上周五三大指數再升，家下只淨道指未重返1月高位附近。港股受外圍帶動，終止五連跌後展開反彈，市場憧憬中美重啟貿易談判，對貿易戰帶嚟好消息，而人民幣亦反彈，帶動港股今早回升。

港股今早高開60點，雖然曾一度升轉跌，恒指曾低見27209點，但反彈勢頭仍在，加上內地股市倒升，帶動港股由跌轉升。恒指能守住27200點重要支持，半日最高見27547點，升333點。中午恒指報收27475點；國指則升80點，半日報收10594點。咪以為指收數有得反彈，成個市就扭轉弱勢，至少大市要企穩27500點關，方有力氣再挑戰28000點。

重磅股普遍向上，騰訊(00700)果然係業績前跌就業績後升，不過派成績表前由接近380元插水至上周最低319元，以反彈0.5計，反彈至350元已見阻力，剛好又係10日線前面，上周有趁低撈貨博反彈，去到350元至355元都差不多要食糊。至少有貨喺手被綁，正好趁今次反彈鬆綁走人。騰訊半日再彈2.7%，為恒指貢獻近70點升幅，港股能否再彈高啲，都要睇吓騰訊仲有幾大彈力。至於其他重磅股，舜宇(02382)業績後股價一直向下尋底，瑞聲(02018)周三公布業績前已跌定先，業績後生死未卜，都係眼看手勿動。其他藍籌股亦只不過係反彈，唔見得有幾好力水，阿Man對今次港股反彈唔會抱太大期望，尤其係資金已撤走，短期唔會咁快回流，再加上北水亦對港股毫無留戀之心，家陣呢吓反彈，不過係超賣後技術反彈。

預期喺中美新一輪貿易談判未有結果之前，港股仍然係炒住上落先，無論向上或向下亦唔會有重大突破，下面26800點有一定支持，呢度亦剛好係1月高位回落兩成嘅技術熊區之前位置，好友會最盡力量去守護呢一度防線。至於短線阻力喺27500-27600左右，下一個較大阻力係28000點，除非有極度利好消息，否則要重上二萬八以上，暫時牌面點睇都係高難度。

大家亦唔好太側重中美貿易談判，而忽略新興市場貨幣危機，土耳其呢個炸彈未拆，一旦呢個炸彈爆起上嚟，除咗新興市場之外，定必波及歐洲銀行，甚至引發全球金融系統風險，總之博反彈亦只能步步為營，除咗要轉身夠快之外，亦要時刻緊記，港股已處身熊市之中，勿被一時反彈假象所迷惑。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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