港股直擊 即巿股評

中美重啟貿易談判，市場憧憬有好消息，加上人民幣回升，帶動港股今早再彈逾兩百點。

港股今早高開60點，早段一度由升轉跌6點，低見27209，但內地股市回升，帶領恒指掉頭向上，最多升333點，高見27547。不過A股再度腳軟，拖累港股升幅再度收窄。恒生指數半日收報27457，升244點或0.9%，成交金額484.21億元。國企指數半日收報10594，升80點或0.77%。

內地股市個別發展，上證指數半日升0.11%，深成指數則跌0.54%。

藍籌股大致向好。騰訊(00700)領大市向上，貢獻恒指70點升幅，中午再升2.7%；友邦(01299)走高0.9%；建行(00939)升0.7%；潤地(01109)升3.04%，跑贏一眾藍籌；但手機孖寶逆市跌，瑞聲(02018)與舜宇(02382)分別降0.7%和挫4%，舜宇更是包尾藍籌股。

焦點板塊

水泥股：普遍上揚，海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)分別揚4.1%；中國建材(03323)彈升4%；金隅(02009)漲1.1%；亞洲水泥(00743)升0.8%；西部水泥(02233)也升4%。

教育股：上周五重創後，今早大致回勇。新高教(02001)勁彈5.1%；宇華教育(06169)亦回升5.6%；民生教育(01569)揚2.6%；中教(00839)亦漲4.8%；楓葉(01317)也走高0.8%；但睿見(06068)逆市偏軟，半日跌1%。

內地航空股：人民幣回升，三大航空股齊起飛。國航(00753)為升幅最大國指成分股，半日漲4.5%；東航(00670)及南航(01055)各飆6.6%；國泰(00293)亦跟升1.3%。

焦點股份

中車系：中車時代電氣(03898)上半年少賺7%，瑞信續予「跑輸大市」評級，睇30元，半日挫6.1%；其母中車(01766)也挫3.1%。

CEC國際(00759)：創辦人、主席兼董事總經理林偉駿8月18日在養和醫院逝世，今早宣布委任鄧鳳群為新主席。另外，有報道指，優品360有興趣以10億以下收購阿信屋，CEC一度爆升1.24倍，高見1.04元，中午仍狂升1.02倍，收0.94元。

東方海外(00316)：恢復公眾持股量的東方海外，上周五大跌16.7%後，今早再度大瀉，半日插16.9%。

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