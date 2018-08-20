即巿股評 港股直擊

嘩！唔知各位今朝5點幾嗰時有被雷嘈醒？我有，仲嚇到成個彈起咁滯，起身閂好啲窗之後再瞓過，鬧鐘一響再望望電話，有個message喎，心諗：唔通黑雨？開嚟一睇，頂！「Amber Rainstorm Warning Signal was cancelled」唉...

上個星期五(8月17日)有點過隻滙豐控股(00005)出嚟睇，事關貪佢日線圖上嘅SlowSTC(14,3)出現嚴重超賣，不過都補多槍叫大家叫心，因為SlowSTC(14,3)絕對可以超賣再起賣，%K線同%D線嘅數值絕對可以喺「零」，滙豐Call(24987)唔好心急落場。

結果今日恒指今朝早開升60點之後，依家9點57分，恒指一度升逾200點，依家就做緊170點，做緊27383點，就真係唯獨是滙控玩斯人獨憔悴」，70元失守。若然拆開5分鐘線，就見到上個星期五下晝2點30分，SlowSTC(14,3)曾經出現過超賣，不過之後由超賣彈返上下晝2點50分至3點5分嘅60以上水平時，滙控股價其實係無郁過咁滯，咁嘅情況都知有伏，既然一開始就告戒咗唔好心急落場嘅話，咁喺臨收市前20分鐘再見SlowSTC(14,3)出現超賣時就更加唔應該落場。Even到今日，滙控都仍然喺個watch list度就算啦。

滙控未有得玩就望吓大市有咩好玩啦，依家10點4分，恒指做緊27209點，開埋恒指牛熊證街貨圖出嚟睇，上方最貼價嘅熊證喺27900至27999點，呢度有相當於667張期指，同現價比仲差成709點見食到，但絕對唔係重貨區；下方牛證最貼價就係26800至26899點，呢度有1974張期指，呢度先至係重貨區，講緊嘅係牛熊兩邊比較之下嘅重貨區，同現價比就差409點先可以食得晒。

咁樣秤之下當然會覺得下行點數少、期指多，所以應該選擇下行啦；但留意返，其實不論上定落，點數差距都唔細，講緊下行都要409點，你諗吓，單係個市無啦啦郁400點，你估做新聞個班會唔會做個半死？預期博個市再衝，倒不如相信佢等多啲新嘅貼價證出街，再儲多啲又近啲嘅貨，先至再食多次好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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