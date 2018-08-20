上周五重創的教育股，今早大部分跟大市回升，主營高等教育的新高教(02001)表現最醒，新造5元，勁彈6.2%，成交金額1720萬元。
至於宇華教育(06169)亦回升5.9%，造3.43元；民生教育(01569)揚4.3%，造1.21元；博駿教育(01758)亦漲2.8%，造2.22元；楓葉教育(01317)也走高2.7%，造3.83元。
不過，睿見(06068)仍逆市偏軟，現造4.1元，跌0.7%。
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