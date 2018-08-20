中車時代電氣(03898)上半年少賺7%，股價今早逆市急墜，曾重創一成，低見40.3元，現略喘穩，新造41.05元，仍瀉8.47%，成交金額9710萬元。
集團中期股東應佔利潤10.4億元人民幣，按年下跌7.18%，每股基本盈利0.88元人民幣，不派中期股息。期內，營業收入63.2億元人民幣，按年減少3.01%。
其母公司中車(01766)股價亦受壓，最新造6.63元，挫2.1%，成交金額4120萬元。
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