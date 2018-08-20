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今日 10:12 港股直擊 即巿股評

港股突抽升273點 騰訊領漲 滙控低迷

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美股上周五造好，道指收市升過百點。港股上周五終止五連跌後，今早反覆升逾兩百點。市場憧憬國家主席習近平與美國總統特朗普於11月的多邊峰會會晤前，能夠化解兩國持續多月的貿易戰。

恒指高開60點，報27273，開市後升幅收窄，曾倒跌4點，低見27209；其後在內地股市倒升帶動下，恒指突然發力抽升，暫時見最多升273點，高見27486。截至10時7分，恒指升182點，報27395。

國企指數現升38點，報10552。

A股方面，上證指數上周連跌五日，周五收市創兩年半低位，今早曾倒升0.7%，最新升5點或0.2%，報2674點。

藍籌股升多過跌，騰訊(00700)上周四低見319元反彈，今早曾再升2.5%，高見345.4元，現報344元。

中移動(00941)亦有份領漲大市，最新升1.5%，報74.4元。

滙控(00005)跑輸，再度失守70元關，低見69.55元，創逾一年低位，現報69.8元。

濠賭股跑出，永利(01128)中期多賺九成兼派特別息，股價升4%；銀娛(00027)升2%。

個股方面，759阿信屋創辦人林偉駿逝世，CEC國際(00759)委任鄧鳳群接任主席，股價今早裂口高開近兩成七，最新急升近九成。

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