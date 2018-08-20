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今日 10:03 港股直擊 即巿股評

【異動股】非洲豬瘟疫情擴大 萬洲曾挫2.6%

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內地非洲豬瘟疫情擴大，豬肉股萬洲(00288)逆市下跌，現更為表現最差藍籌，最低見過5.95元，挫2.6%，現造5.96元，跌2.45%，成交金額8440萬元。

至於雨潤食品(01068)也降1.1%，造0.88元；中糧肉食(01610)則無升跌，報1.14元，惟暫時零成交。

非洲豬瘟疫情擴大，繼遼寧及河南後，昨日農業農村部通報，江蘇省連雲港市發生非洲豬瘟疫情。本月以來，內地發生的第三起非洲豬瘟疫情，約百隻豬遭感染死亡。

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