港股直擊 即巿股評

759阿信屋創辦人林偉駿逝世，母公司CEC國際(00759)宣布委任鄧鳳群為主席兼董事總經理，股價今早跟大市造好，最高見過0.62元，大幅飆升33.33%，現升勢回順，最新造0.59元，揚26.88%，成交金額372萬元。

經營759阿信屋的CEC國際昨晚宣布，創辦人、主席兼董事總經理林偉駿8月18日在養和醫院逝世。

此外，集團今早公布，鄧鳳群已獲委任為主席兼董事總經理及提名委員會主席，昨日起(19日)生效。

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