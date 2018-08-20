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今日 09:43 港股直擊 即巿股評

【異動股】永利曾升逾半成 中期多賺九成慷慨派息

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永利澳門(01128)上周五收市後公布中期溢利按年升九成，又派發特別息，股價今早高開3.8%後，暫時見最多升5.4%，高見19.5元；最新升3.8%，報19.2元，成交逾4800萬元。

公司公布中期多賺90.4%至30.3億元，每股基本盈利0.58元。派發中期息0.32元及特別息0.43元，共派75仙。期內經營收益按年增長兩成一，主要由於貴賓及中場的博彩量及賭枱贏率上升；經調整EBITDA按年升三成七至52.98億元。

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