港股直擊

美國總統特朗普在中美貿易摩擦中掌控了主動權，對中國出口貨品之徵稅幅度及種類範圍，不斷升級。現形勢是哪一方是主動？那一方被捱打？早已立竿見影，毋用表述。要分析以後的後向其實不難，因為早有答案可尋。看官不妨回看2016年特朗普在競選美國總統期向選民不斷宣揚之承諾：第一)要使美國再次強大起來！ 第二)要美國優先！

「美國優先」這個口號，本身就是徹頭徹尾的保護主義。其他國家的產品/服務，或與美國利益有關的合作，必須以美國利益為先。故此，口號含意是毋須多作解釋，看官心知肚明。至於要使美國再次強大起來，是暗喻什麼？目標競爭對手又是誰？早已呼之欲出！近幾年來網上盛行的「超英趕美」，「了不起我的國」，「拐彎爬頭」，「中國製造2025」的各種言論，已到了泛濫的地步。 美國要對付的對手是誰？蠢人都會明白！

如今看來，美國要向中國出招意圖其實並沒有隱藏，其意圖早已在兩年前清楚地表述了。貿易戰展開初期中國外交部的領導人高聲呼籲：要求美國領導人冷靜下來……令筆者覺得中國錯估局勢。競技場上，兩方隊員拚命搏殺，自己一方因為準備不足，一開賽便處於下風，己方隊長竟然要求對方先行冷靜下來……？

毛主席早已說過：槍捍子裏出政權！革命不是請客吃飯！老子也言：天地不仁，以萬物為芻狗。大國博弈不是和你談論仁義道德，是以爭奪利益為主的，美國無必要維持一個和平環境讓中國瀟灑爬頭。中國在20年前的WTO談判中犧牲小利益，答允讓市場開放，終於成功加入成為WTO會員，享受了20年沒有敵視的貿易環境，免除了中、港商人每年一次美國國會為是否接納中國「最惠國待遇」投票的煩惱，間接令中國享受了20年無風無浪的經濟成長。其實這種成功並非僥幸，中國先賢鄧小平及朱鎔基早已為中國後來加入世貿組織後的快速經濟成長製造了機會和環境，在1994年1月份率先將人民幣大幅貶值至1美元兌8.72人民幣(之前是1兌5.82)，這才令中國後來的經濟快速增長。但是鄧小平亦曾經訓示高層幹部，也是向世界宣揚：「中國絕不當頭」的教誨。但現時回望近年網上中國人對中國國力的豪情吹噓，似乎已經忘掉了什麼叫做韜光養晦。廣東人有一句：就是悶聲發大財。其實要超英趕美，中國先賢早已經默默耕耘多年，不斷抬頭看路，低頭拉車。但是鄧小平，朱鎔基，江澤民，胡錦濤年代，有哪一個領導人將這種行為高調的宣揚於口？ 現在貿戰已發展到這個地步，中國領導人應要先反躬自省，不宜再以道德角度指點對方的不是，變相為特朗普在美國國會中期選舉戰中爭取更多的選票。

多言數窮 不如守中

中國外交部近日對中美貿易摩擦突然收聲，似已意識到事態發展已非如一般人所料的是單純經濟利益之問題。事實上，筆者認為美國對中國的所謂貿易摩擦只是一個藉口，縱使將來有一個協議落實，也免除不了美國意欲打擊中國成長之心。新協議之內容，可能是誘使中國進入一個將來更難擺脫美國控制的格局。

面對特朗普及其背後財團希望美國重整世界秩序之居心，中國人必須收起意欲「和平崛起」之奢望，事實上，美國沒有道義上的責任，去維持一個和平的環境，去讓中國可以瀟灑爬頭。美國人之「感恩節」是紀念美國人在19世紀的飢寒交迫冬季，得到紅印第安人雪中送炭的食物。但美國人站穩了腳之後，紅印第安人的命運並沒有變得更好。現時很多分析師都有一種錯誤的估計：就是認為特朗普是商人，應會以商業利益的角度去決策今次的矛盾，但卻忽視了背後美國政治長遠利益的圖謀。

孫子兵法「虛實篇」所言，其實美國在貿易戰一出便施用了：出其所不趨，趨其所不意，攻而必取者，攻其所不守也之策略。美國輸往中國的貨品僅是1300億美元，但中國輸往美國之貨品高達5060億。中國若以「等價制裁方式」反擊，美國若逐步加增徵稅數目，中國最後必無計可施，在這個層次上，美國已盤算了中國的應對策略，故實現了先勝而後求戰的動作。

中國現今需要追回之前因疏忽美國謀算中國之時間和部署。中國在某些條件上比美國有一定的優勢，例如在行政指令，動員群眾能力，影響群眾消費意向的能力，都比美國政府高。中國必須向美國顯示其舉國上下一心之意向，不惜使用其他手段去填補「等價制裁」不足之處。原本是世界第一的前美國通用汽車，在2009年已宣布破產結業，但新的通用汽車假若沒有中國市場，也是一樣逃不脫破產的命運。美國通用汽車在中國所賺的金錢，多年來都是一直補貼美國母公司的虧損。中國政府若高姿態地作引導性的宣傳(僅是宣傳已足夠，之後中國汽車消費者會懂得如何選擇)，也有機會讓通用汽車的在中國的銷量下跌(美國政府是通用汽車最大的擔保者，美國政府不會等閒視之)。

另外，中國在2007年實施了新的勞動法後，每年的勞動成本都以雙位數值增長，如今的勞工成本是2007年的2.5倍，大大減低了現時中國產品的競爭優勢。以往的說法是：美國將中、下技術或品質之產品讓給中國生產，令美國勞工轉往較高技術之階層，繼而兩國有互補之益處，但現時兩國的互補優勢已逐漸消失，美國要改變自有它的理據。中國工人已享受了20多年的工薪高速增長，現時中國面對美國的欺壓，中國的工薪成本若有調節(例如每年升幅控制在10%以下)，中國在「抗敵」方面便有很大的助力了！孫子兵法認為假若兩國必須「開戰」，戰勝一方需要具備以下條件：其政府和人民間有沒有上下一心之決心和共識。在逆境中人民若能支持國家利益，中國將來必可走出困境。

中國政府之前在外交辭令上與美國針鋒相對並不明智，不如低調的做點實務事情更佳。老子的：多言數窮 不如守中，可以作為借鑑。

香港股票分析師協會創會主席、國農證券董事總經理林家亨