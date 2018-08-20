即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開低走，全日波幅349點。恒指收報27213點，升113點或0.42%，成交金額1003.06億元。國指收報10513點，升34點或0.33%；上證收報2666點，跌36點或1.34%。港股走勢優於A股。

恒指最高升至27450點後，以陰燭「陀螺」收市，並返回保歷加通道之內。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉差。全日上升股份747隻，下跌820隻，整體市況未如指數般強。

中國銀保監會發布公告稱，在不增加地方政府隱性債務的前提下，加大對資本金到位、運作規範的基礎設施，作補短板項目的信貸投放。

《紐約時報》報道，據悉美國尋求在貿易談判中向中國施壓，要求人民幣升值。新華社指出，須汲取廣場協議的經驗教訓。日本在美國壓力之下，於1985年同意本幣兌美元升值後，經濟陷入困境。

密歇根大學調查顯示，美國8月份消費者信心指數意外降至近一年來最低，因購買大件物品的信心不佳，而且貿易緊張關係持續讓人擔憂。

白宮經濟顧問委員會主席Hassett稱，即將開始的美中貿易會談是貿易問題取得進展的好跡象。另據《華爾街日報》報道，雙方談判代表據悉正在就打破貿易僵局的會談制定路線圖，最終實現特朗普與習近平在11月舉行峰會。

在美中貿易摩擦有望緩和的憧憬下，上周五美股三大指數向好。今早亞太股市個別發展，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指高開後走勢反覆，在27500水平爭持。

個股介紹：

西部水泥(02233)的主要業務為在中國陝西省從從事生產及銷售水泥產品。

集團在2018年上半年錄得收入26.02億元人民幣，增加23.2%；水泥銷售量微跌4.7%至約814萬噸，熟料總銷售量下跌6.5%至819萬噸。儘管銷量下跌，但受惠期內水泥平均售價為每噸313元人民幣，上升30.4%﹐使集團毛利上升107%至9.67億元人民幣，毛利率由22.1%升至37.1%。股東應佔溢利6.47億元人民幣，上升197.5%，每股盈利11.9分，每股中期息1.2分，派息比率為10%，去年同期則未有派息。

集團現價市盈率為9.923倍，周息率3.081%。上日收報1.48元，上望1.6元，止損設於1.39元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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