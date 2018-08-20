港股直擊 即巿股評

港股上周五終止五連跌，恒指全周插1153點，港股預託證券(ADR)預示今早進一步反彈，不過市場不明朗因素仍多，內地股市走勢嚴峻，預料恒指在10天線前有一定阻力。

美股上周五三大指數集體造好，道指收升110點或0.43%，報25669點；納指收漲0.13%，報7816點；標普500指數升0.33%，報2850點。蘋果收升2%，連續五天創收市新高。特斯拉收跌近9%，連跌四日，美國監管機構仍在對馬斯克進行調查。英偉達收跌近5%，二季度淨利潤環比跌11%。全個星期道指升1.4%，納指跌0.3%，標普500指數漲0.6%。

市場仍然憂慮土耳其危機。國際評級機構標普和穆迪，相繼下調對土耳其評級。土耳其里拉上周五再度下跌6%左右，在緩和幾日後，土耳其局勢有再度升級跡象。美國財長努欽表示，如果土耳其拒絕釋放被拘留的美國牧師，美國準備加大制裁力度。土耳其貿易部長隨後對此強硬回應稱，如果美國對土進一步制裁，土耳其將會反擊。

美國紐約聯邦儲備銀行發布調查數據顯示，美國對進口產品加徵關稅令美國企業面臨成本上升和海外銷售額下滑的雙重壓力，從而對美國企業整體利潤造成負面影響；約68%的受訪製造企業和44%的受訪服務企業認為，近期美國上調進口關稅已導致企業成本上升。

《華爾街日報》報道，美中兩國的談判代表，正制定談判路線圖，試圖在11月，美國總統特朗普，和國家主席習近平，出席亞太經合組合巴布亞新畿內亞峰會，進行雙邊會談之前，結束貿易僵局。那邊廂，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，據報本周三四率團到訪華盛頓，與美方代表團，就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。中美貿易戰發展仍將是本周市場焦點之一。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報70.52元，較本港上日收市高0.42元；騰訊(00700)ADR收報346.39元，高9.39元；國壽(02628)ADR收報18.63元，高0.19元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.13元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報5.75元，高4仙；中石化(00386)ADR收報7.29元，高8仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報74.11元，高0.81元；聯通(00762)ADR收報9.11元，高0.13元；中電信(00728)ADR收報3.62元，高7仙。

ADR港股比例指數報27523，較上周五恒指收市升309點或1.1%。恒指上周五收報27213點，升113點或0.4%，終止5連跌，不過醫藥股顯著受壓。恒指短期支持參考上周四低位26871點，阻力位參考10天線約27800點附近。那邊廂，摩根士丹利進一步看淡恒指，認為在美元向上突破、銅價大跌、全球PMI、內地流動性緊張、土耳其危機、半導體行業前景等因素下，將恒指目標由原來27200點降至25900點。內地股市方面，上證指數上周五急跌1.3%，收2668點，創兩年半低位，走勢嚴峻。

焦點股份

永利澳門(01128)：截至6月底止中期純利30.31億元，按年增長九成，每股中期息32仙，特別息43仙。共派75仙。經營收益按年增長兩成一，主要由於貴賓及中場的博彩量及賭枱贏率上升。

香港電視(01137)：公司向香港寬頻(01310)出售葵涌辦公室物業，作價約3.28億元，預期出售收益約1.6億元，所得款項用作支持資本，並作為電子商貿業務的營運資金。

中國奧園(03883)：中期純利12.16億元人民幣，按年上升六成二；扣除物業重估及滙兌影響，核心純利按年增長六成七。

麗珠醫藥(01513)：預期第三季度淨利潤，按年下跌九成一至九成三。

華潤燃氣(01193)：公布截至六月底半年純利上升25.3%至26.48億元，派中期息15仙。

希瑪眼科(03309)：上周發盈警，料截至6月底利潤按年大跌50%至60%。

華潤電力(00836)：昨晚公布轉讓間接持有的全資子公司華潤煤業，及華潤煤業旗下三家煤炭企業予獨立第三方國源公司，公司董事會相信，轉讓煤炭資產，將有利於優化公司業務結構，推進公司戰略轉型。華潤電力上周五(17日)停牌，公司申請今早復牌。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌股有石藥集團(01093)；另外，萬科企業(02202)、中電信(00728)、三生製藥(01530)、藥明生物(02269)、中國恒大(03333)之業績亦較受券商關注。