即巿股評 港股直擊

華府為拯救身陷土耳其囹圄的美國牧師Andrew Brunson「加碼」制裁安卡拉政府引發的新興市場避險情緒繼續為港股帶來壓力，恒指上周開始即連跌4日，由8月14至16日更連續三日創下今年的intraday新低；8月15和16日則持續創出27323點和27100點的今年最低收市價，直到上周五才稍為反彈113點或0.42%，以27213的今年第二最低水平收市，全周計則錄得1153點或4.06%跌幅。

恒指在4個交易日之内，竟然三次創今年intraday及兩次收市新低，勢頭真是弱到「冇朋友」。指數升升跌跌原是常態，問題是老徐上周二的【搏拳實錄】尚指出，恒指「下一個關鍵技術支持是8月7日的大陽燭底的27843點」，並且提到EJFQ系統的強勢股指數和弱勢股指數(分別反映大市強勢股買盤和弱勢股沽壓)，在8月10日與恒指呈現單日「牛背馳」，因而相信「正在坐艇」的即月28200點naked short put仍有機會翻身。但事與願違，恒指上周二即明顯跌穿並低於27843點的關鍵技術支持收市，其後兩日進一步下挫，老徐的naked short put也就離「家鄉」愈來愈遠(下文解釋)。

上述大陽燭底之所以是恒指的關鍵技術支持，主要是恒指上周迭創今年新低之前、在8月2日創27578點(當時)的今年inraday新低後反彈，老徐在8月7日以〈烏雲的一小截銀邊〉為題講到，EJFQ圖表顯示，過去3個月，恒指在約28200至29000點累積了一個由3條bars構築的大型成交量密集區或蟹貨區，即是恒指面對一個大型蟹貨區壓頂的不利環境：不過，10天線高於50天線的平滑中線市寬由7月25日以來與恒指呈現「牛背馳」，老徐相信，平滑中線市寬可以說是為強勢股指數在低位區間徘徊、弱勢股指數高企等等的大塊烏雲鑲起一小截銀邊(Every cloud has a silver lining)，又估計恒指若有力再升穿兩萬八、更理想是逼近28200點的蟹貨區底，即是反映該「小截銀邊」有機會支持恒指進一步反彈，故決定等到這情況一旦出現就開倉short 即月28000或28200點期指put，但鑑於EJFQ系統的「烏雲」指標佔了多數，故考慮同時做好風險管理，在較低水平的行使價long put(買價外put)。

然而，老徐在個人的賭仔習性或心態的驅使下，並沒有為28200點的short put同時做好protection(見8月14日〈性格主宰輸贏〉)，已經犯了必須嚴守投資紀律的錯誤；到了恒指跌穿自己強調是關鍵支持的8月7日的大陽燭收市，老徐不但沒有立即止蝕，反而憧憬強、弱勢股指數與恒指呈單日「牛背馳」，一廂情願盼望已「坐艇」的naked short put有機會翻身，正正犯了投資心理學上的confirmation bias毛病，

同文杜嘯鴻兄在8月17日《信報》「期權教室」專欄提到，打算約老徐和「投資者日記」欄主畢老林一起消夜，度條好橋賺期權金付款。老徐上述的一錯再錯「自白書」，不啻為與杜兄及老畢消夜時的反面教材。

老徐