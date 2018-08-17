今日 21:19
重要通告
港股直擊
圓通速遞(06123)公布，截至今年6月底止，中期盈利3802.4萬元，按年增長93.91%，每股盈利9.18仙；不派中期息。
期內，收入19.48億元，上升24.84%。
中美貿戰重啟談判 人幣飆1%
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機電署確認安全 香港段高鐵就緒
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騰訊放榜嚇人 估值遊戲玩完
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阿里59億入股土國電商
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The moral debate on crypto-mining firms
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
土國風暴衝擊新興市場利好形勢
Luc D’hooge
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黨報:美國已非讓中國高攀不起的超級大國
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逸瑆首批50伙 折實608萬起
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大摩調低恒指目標至25900點
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港股半日彈156點 醫藥股重創
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美擬逼中方推高人幣滙價
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潤啤短期無意加價 料業內有小併購
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二手樓價指數破頂 惟升幅收窄
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港股全周插1153點 舜宇瀉三成
港股直擊 ｜ 今日 17:41
港股升幅殆盡 恒指曾僅升1點
港股直擊 ｜ 今日 14:52
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