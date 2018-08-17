今日 18:51
重要通告
港股直擊
標準資源控股(00091)預期，截至今年6月底止半年將錄得虧損。去年同期盈利639.1萬元。
由盈轉虧主要由於可換股票據內含衍生工具之公平值變動收益大幅減少所致。
中美貿戰重啟談判 人幣飆1%
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機電署確認安全 香港段高鐵就緒
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居港日語課程副校長上村勝雄 詳解日本升學…
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各路因素看美股 長牛未完買勝沽
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騰訊放榜嚇人 估值遊戲玩完
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阿里59億入股土國電商
StartupBeat
The moral debate on crypto-mining firms
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土國風暴衝擊新興市場利好形勢
Luc D’hooge
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財富管理
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美暗示或因進口伊石油制裁中國
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逸瑆首批50伙 折實608萬起
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黨報:美國已非讓中國高攀不起的超級大國
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大摩調低恒指目標至25900點
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開市焦點:貿戰埋枱傾 港股望喘穩
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港股半日彈156點 醫藥股重創
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恒指急彈350點後回順 騰訊升逾3%
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恒指高開288點 騰訊高開近3%
港股直擊 ｜ 今日 09:30
美擬逼中方推高人幣滙價
中國財經 ｜ 今日 15:03
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