港股直擊 即巿股評

美股上日急升396點，但內地滬深兩市瀉逾1%，港股未有跟足美股升勢，全日只彈113點，但結束五連跌勢。

北水流走未停，全日再有4.63億元(人民幣‧下同)淨走，更是連續第4日錄得淨沽，而北水本周淨走56.59億元。

被大行齊降目標價的騰訊(00700)，股價終於反彈3.4%，北水沽壓亦急降，由昨日淨沽14.6億元，縮至今日3.73億元，但仍是北水沽得最多港股。

舜宇(02382)沽壓亦縮，全日北水錄淨沽7063萬元；金蝶(00268)由沽轉買，全日錄251萬元北水流入，上日為淨沽1.33億元。

醫藥股普遍下挫，石藥(01093)與三生製藥(01530)分別錄得北水淨沽7525萬及3927萬元。相反中生製藥(01177)及金斯瑞(01548)分別有7836萬及1930萬元北水流入，成為第二及第三多北水流入個股。

北手再大手掃工行(01398)，上日淨買4.94億元後，今日再掃4.54億元，再度成為全日買得最多北水個股。平保(02318)亦獲北水淨買148萬元，惟國壽(02628)錄淨沽1.44億元，成為第二多北水淨走個股。

另外，教育股再度重創，楓葉教育(01317)全日有9230萬元北水淨走；而融創(01918)、碧桂園(02007)、恒大(03333)也分別有5458萬、1700萬及958萬元資金淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、融創、中生製藥、石藥、碧桂園、國壽、平保、華潤啤酒(00291)及恒大。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 金蝶、楓葉教育、中生製藥、騰訊、金斯瑞、中興(00763)、石藥、融創、舜宇及三生製藥。

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