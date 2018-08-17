港股直擊 即巿股評

港股經過長達年半的單邊向上走勢之後，在今年6月開始，看來已展開單邊向下走勢。恒指在30000點及28000點本來是兩個相對較大的支持位，但這兩個支持位在短短兩個月內被打穿。港股於過去五個交易日分別下跌241點、430點、184點、429點及223點，合共下挫1507點或5.3%。跌勢急勁，反彈軟弱，典型股災式走勢。

直到今日為止，仍然不見傳媒以「股災」二字去形容股市，可見這種兩三百點下跌的節奏，會令投資者放下戒心。正如筆者早於6月22日《變種股災正進行中》一文所言，股災已經頻頻發生。從年初至本周四，恒指及國指分別下挫9.4%及11.5%；若然從年內高位至本周四低位計，恒指及國指則分別下挫19.7%及25.8%。

人為股災吹無定向風

翻查2008年金融海嘯股災的跌市模式，恒指從2007年11月高位31958點，一直跌至2008年3月低位20572點始見初步支持，歷時四個月合共下挫35.6%或11386點。在覓得第一個支持位後，恒指用了兩個月時間反彈至26387點，幅度為5815點或28.3%。其後，恒指再度呈現單邊跌市，至當年10月份10676點才真正見底，較5月份反彈高位下挫59.5%或15711點。

到底history repeats itself還是this time is different，殊筆者能力不足未能解答。在過去歷次股災之中，大多數事件皆由金融市場中出現系統性風險或人為因素以外的條件所形成，例如科網泡沫爆破、沙士、次按危機等。今次股災的推手，卻是由「人」推動出來，因此要預測後市走勢，等如叫筆者預測特朗普下一步棋怎麼走。

不少市場分析認為特朗普是瘋子，經常不按常理出牌，如閣下亦這麼認為，便大錯特錯。是次「特式股災」，特朗普不斷使用同一武器去玩殘不同國家，策略鮮明，中國、歐盟、俄羅斯、伊朗、土耳其。先加關稅再談條件，不屈服的話再加，再不屈服就玩制裁。基於沒有辦法預測特朗普下一步棋怎麼做，自然沒有辦法估計未來將會「歷史重演」還是「這次不一樣」。

在實際操作層面上，現時清倉的話會將賬面虧損轉為實際虧損，假如大市跌完，那麼要將虧損部分扭轉變回盈利，將會顯得非常困難，因為股價由3元跌至2元，跌幅是33%，但由2元買貨博其升回3元，升幅則為50%。在現時情況下，需要清理的股份主要分三部份，一是成交不太活躍(日均成交低於1000萬元)；二是基本因素欠佳(盈轉虧或持續虧損)；三是估值可能會變得很不吸引(市盈率由單位數跳升至高雙位數)。

自製2倍反向ETF

降低持股比例並增持現金的同時，亦可在大市反彈中購入筆者早前提過的反向ETF FI南方恒指(07300)。最近有讀者問到，若然看淡後市，是否應該購入2倍槓桿的反向ETF。首先，目前在香港已經上市的反向ETF中，沒有2倍槓桿產品，所有2倍槓桿ETF均為正向ETF。假如有反向2倍ETF，又是否抵買？投資者可以參考一下正向2倍ETF過去的表現。

恒指2017年12月7日低位為28134點，至今年1月29日33484點計，升幅為19%；同期三隻正向2倍恒指ETF FL二南方恒指(07200)、FL二三星恒指(07205)及FL二華夏恒指(07221)，升幅則40.2%、39.2%及40.1%，照計全部達標有餘。假如投資者傾向相信history repeats itself，那麼可在大市反彈的時候，買入FI南方恒指及FI南方國指(07388)為持貨對沖，以孖展方式買入的話，可自製2倍槓桿效果。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。