港股直擊 即巿股評

中美擬重返貿易談判桌，隔晚美國三大指數彈升，標普500指數逼近歷史高位。港股連跌5日後，今日終止連跌。不過大市成交額縮減，下跌股份比例亦過半。

恒指今早高開288點，開市後曾升350點，見27450點全日高，之後升勢回順，上午曾僅升87點，中午升156點。午後升幅進一步收窄，下午約2時45分後低見27101點，僅升1點，尾段回升。恒指收報27213點，升113點或0.4%，終止5連跌。大市上升股份比例為48%，下跌股份比例為52%。

總結全周，恒指挫1153點或4.1%。

大市成交額1003.06億元，較上日減少242.29億元或19.5%。

國企指數報10513點，升34點或0.3%。國指全周挫429點或3.9%。

即月期指收市升92點或0.34%，報27136點，低水77點，成交155391張。

A股尾段受壓，滬指挫1.34%，連跌5日，收報2668點創逾兩年半低；深成指挫1.69%。

美國道指期貨最新升6點，報25598。歐洲三大股市最新個別發展。中美擬重啟貿易談判，中國商務部表示，副部長王受文擬8月下旬率團訪美，與美方磋商經貿問題。《華爾街日報》報道，雙方會晤日期為8月22至23日，屬於一次較低級別、試探性的重啟談判。

藍籌股方面，騰訊(00700)績後捱沽，今日彈升3.4%；中移動(00941)升1.1%，連升4日；建行(00939)升0.6%；友邦(01299)升0.5%。相反，聯通(00762)創一年半低，收市跌1.8%；金沙中國(01928)跌1.6%；碧桂園(02007)跌1.2%。

焦點板塊

醫藥股：中共政治局常委昨日召開會議，處分逾40名涉長春長生生物疫苗案的幹部，國務院沒收長春長生所有違法所得，並處最高罰款。多隻醫藥股今早急插，午後跌幅收窄，大市值生物科技股沽壓最重，藍籌新貴中國生物製藥(01177)曾插9.2%創半年低，收市跌3.8%，成交額16.52億元；藥明生物(02269)挫8.7%；三生製藥(01530)挫5.9%；金斯瑞(01548)跌1.1%；半新股歌禮(01672)尋底，收市挫4.6%，報7.28元，較招股價低48%。另外，石藥(01093)挫4.8%為表現最差藍籌； 石四藥(02005)挫7.2%；復星醫藥(02196)挫6.7%。相反，李氏大藥廠(00950)新藥內地獲批上市，逆市飆8.8%。

科技股：龍頭騰訊反彈，惟多隻科網股尋底，挾醫療科技概念的平安好醫生(01833)績後被摩通降目標，股價創新低，收市挫4.9%；金蝶(00268)再挫3.3%；美圖(01357)創新低，收市挫4.8%；閱文(00772)創新低後回升0.3%；金山軟件(03888)跌1.3%。科技製造商方面，舜宇(02382)周一(13日)公布的業績遜預期，今日再跌1.3%，全周累插29.94%，為藍籌跌幅王；瑞聲(02018)創年半低，收市跌3%。相反，聯想集團(00992)首季扭虧，股價創一年高，收市升6.5%。

飲食內需股：多股跑出，旺旺(00151)升3.7%；統一(00220)升2.6%；萬洲(00288)旗下鄭州屠宰場因豬瘟關閉，但稱不影響豬肉供應，股價回升0.5%；康師傅(00322)升1.3%。另外，潤啤(00291)中午公布中期多賺28.89%。每股派中期息9分人民幣，按年增28.6%，股價升3.3%。

教育股：多股今日再現強大沽壓，中教(00839)創半年低，收挫9.9%；楓葉(01317)挫9.7%，成交額3.75億元；新高教(02001)挫6.5%；宇華(06169)跌2.7%；睿見(06068)挫4.8%；民生(01569)創新低，收挫4.1%。半新股方面，希望教育(01765)跌1.8%；新華教育(02779)創新低，收挫7.6%

焦點股份

東方海外國際(00316)：今午復牌，低見68元，創52周新低，收市挫16.7%，報68.8元，成交達42.55億元，當中近42億元為大手上板。集團公布，中遠海控(01919)出售13.5%股權以恢復公眾持股量。

冠君產業信託(02778)：曾升6.6%，收市升3.9%。冠君中期每基金單位分派上升7%至0.1253元，集團旗下花園道三號的租金收益總額增加12.8%至6.72億元，出租率和新訂租金皆創下歷史新高，管理層指租金仍有提升空間。

中車系：內地傳媒報道，中國鐵路總公司日前要求中國中車下調復興號動車組採購價格，降幅為7%。中國中車(01766)曾挫6.5%，收市跌2.5%；即將公布業績的中車時代電氣(03898)曾插10.2%，收市跌4.1%。

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