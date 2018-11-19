讀者林先生問：「你好，本人有以下收息組合的想法，港燈(02638)、香港電訊(06823)、陽光房產基金(00435)、置富產業信託(00778)、恒生銀行(00011)、工商銀行(01398)、互太紡織(01382)，這七隻股份是收息用途，另外想買入騰訊(00700)，主要希望賺股價。未知你的意見如何？可有更優化的建議呢？另外，騰訊現時的股價是否值得入呢？謝謝指教。」
岑智勇 南華金融集團高級策略師
「我見這個組合所選的股票都是公用股及現金流比較強的股份。而我估計互太紡織這個選擇可能是近期有紡織股被納入藍籌，若以這隻股份作為影子股，我覺得不是最好的選擇，因為盈利往績表現不太理想，盈利更有少許倒退。但若以收息角度，股息率都有6厘以上，是可以接受。另一方面，我覺得地產股的比例可能會較重，尤其美國、甚至香港可能加息，都會對地產股構成影響。我可能會建議只是留意置富產業信託，雖然股息率不及陽光房產，但市盈率相對較低，值博率較高。至於恒生是一個不錯的選擇，當然工商銀行都不俗，但你可以考慮選擇農業銀行(01288)。至於騰訊，由於業績未如理想，未必能夠透過股價上升來賺錢，或許你可以考慮以友邦保險(01299)來取代騰訊。」
蔡向成 元富證券(香港)研究部經理
「閣下多隻公用收息股已基本做到分散風險的作用，港燈、香港電訊、陽光房產、置富產業及恒生穩定性相當高，工商銀行雖然受累人民幣下跌的影響，但其規模實力較同業高，股息率又有5.2厘，可續持有，惟互太紡織成交偏少，有流動性風險，可考慮換馬至申洲國際(02313)，該股將晉身藍籌，相信穩定性會較互太紡織高；另亦可加入長江基建(01038)，主因其公用事業遍及全球，財政狀況穩健。最後，騰訊情況比較尷尬，股價雖已回調至合理區間，但其第二季純利按季倒退23%，遜市場預期，市場現在主要憂慮核心業務收入有下行風險，畢竟市傳內地凍結審批網絡遊戲，若事件屬實，將對騰訊的手遊業務構成重大影響，另由於市況波動，現階段難再分拆業務上市，現水平未宜加注。」
羅崇博 信報投資研究部高級分析員
「技術上港股很大機會進入技術性熊市，閣下現時計劃一筆過投資港股，並非明智之舉，建議減少注碼，保留資金作定期定額投資，買入有波幅但前景傾向正面及具成長性之股份。閣下提及的7隻收息股中，港燈最不獲券商看好，而恒生的息率則最低，只有3.1厘；陽光房產基金則未獲大行青睞，市值亦是七隻股份中最低；至於互太紡織，表現上估值較藍籌新貴申洲國際吸引，但股價走勢甚差，可能反映潛在風險，故亦要三思。置富產業、香港電訊及工行都是不錯的選擇。在近期已公布中期業績的股份中，中銀航空租賃(02588)表現出色，估值吸引，股價走勢呈反覆向上格局，值得考慮加進組合內。至於騰訊，股價早已進入技術熊，估值下修究竟何時結束，很視乎市場對公司未年兩年盈利復甦前景之看法，我建議作月供投資多於現價一筆過買。」
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