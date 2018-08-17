港股直擊 即巿股評

中美擬重返貿易談判桌，隔晚美股彈升。港股連跌5日後，今早回升。

恒指今早高開288點，開市後曾升350點，見27450點暫時高，之後升勢回順，曾僅升87點，見27187點暫時低。截至上午約11時02分，恒指報27262點，升162點或0.6%，大市成交額432.87億元。

國企指數報10543點，升63點或0.6%。

A股個別走，滬指升0.05%；深成指跌0.16%。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾彈3.6%，最新升2.9%，支撐大市。

連日急挫的金蝶國際(00268)未回穩，曾挫7%，見7.7元近一個半月低，現挫4.8%，成交額3.95億元。

集團日前公布，中期盈利1.7億元人民幣，按年增59.51%，不派中期息。另外，股價周一高見11.34元創新高，以7.7元計回吐32.4%。

中資電訊股個別走，中移動(00941)升1%，暫錄4連升；中國通信服務(00552)高見5.9元創新高，現升1.7%。相反，中國鐵塔(00788)最新跌0.8%，報1.21元創新低；聯通(00762)早前公布業績後反覆向下，今早曾挫3.4%，見8.83元創一年半低，現跌2.5%；中電信(00728)跌0.6%。

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