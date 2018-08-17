港股直擊 即巿股評

今日落大雨，但初初細雨時喺屋企隔住隻窗睇得唔係好清，街又無人行過(行過嘅話可以睇吓佢有無撐傘嘛)，之後我問我家老爺：出面係咪落雨呀？點都估唔到佢比我個答案係：你未見過落雨咩？鄉下妹~有少少火起嘅同時，更多嘅係被激死嘅感覺。

依家9點55分，鄉下妹返到公司睇市，經過噚日朝早一輪「護駕」之後，騰訊(00700)跌幅收窄，恒指亦被搶高返上去，今日報價機一片青草地咁，似乎個世界又回復平靜。

日線圖上恒指今日再見陽燭，不過暫時見到嘅係一支實心嘅高開低收嘅陽燭，對好友嚟講有啲喜訊嘅係日線圖上SlowSTC(14,3)%K線(13.08)低位升穿%D(12.63)，而14RSI亦見回升。換條保歷加通道出嚟睇，今日保歷加通道口雖然繼續拓闊，但承如之前所講當粒燭跌出保歷加通道以外範圍時，最後出軌多兩三日，必定會彈返入保歷加通道裡面，今日一彈就係最好證明；BTW，噚日確係得太殘同over react了。

依家10點1分，恒指做緊27282點，升182點，用呢口價嚟計數，開埋恒指牛熊證街貨圖睇，下方牛證經過一輪大屠殺之後，依家最貼價嘅係26800至26899點，呢度有相當於1689張期指，如果個市由依家開無啦啦向下跳481點嘅話，就可以全數食晒呢堆街貨；相反，向上彈多717點嘅話，就可以食到上方第一梯隊嘅熊證街貨，嗰位係27900至27999點，呢度有相當於667張期指。

係嘅，咁計嘅話下行點數近同期指張數多，殺落去係啱嘅；但當恒指波幅指數(VHSI)有高位回落嘅跡象時，就會諗到點數上短期內難有大嘅波動。預期要咁博，倒不如吼隻個股追落後。

好似呢隻咁，都係動物嚟嘅，係啦，就係大象滙控(00005)啦，噚日被大市大插所拖累生咗粒「倒轉錘頭」出嚟，今朝升又唔係升得好多，個裂口($70.5至$71.5)雞乸咁大個仲係度，最正就係日線圖上SlowSTC(14,3)%K線(4.765)同%D線(6.097)得返個位數，保歷加通道嚟講佢今日都只係剛好貼價個底($70.28)，如果大市真係大插一輪之後要搵啲股份幫手推返高，滙控仲唔係吳孟達嗌嘅「阿星，接力」嗰隻？！今日星期五吼到位入都未必好事，你知呢期美國嗰邊好興突然間twitter一講之後，成個世界會唔同晒架嘛，滙豐Call(24987)，行使價71.93元，喺大約價外2%嘅call輪之中，屬高槓桿、低引伸。但記住唔心急，因為日線圖嘅SlowSTC(14,3)絕對可以出現超賣再超賣，%K線同%D線係有權兩個數值都係「零」架！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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