食品股今早受捧，旺旺(00151)現飆7.14%，報6.3元，為升幅最大的藍籌股；統一(00220)也升3.9%，造7.69元；康師傅(00322)升1.6%，報15.32元。
至於中國食品(00506)也升4.3%，造3.62元；萬洲(00288)指暫時關閉鄭州屠宰場 不影響豬肉供應，股價反彈1.8%，報6.19元；蒙牛(02319)微升0.7%，報22元；潤啤(00291)走高0.6%，報31.7元。
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至於中國食品(00506)也升4.3%，造3.62元；萬洲(00288)指暫時關閉鄭州屠宰場 不影響豬肉供應，股價反彈1.8%，報6.19元；蒙牛(02319)微升0.7%，報22元；潤啤(00291)走高0.6%，報31.7元。
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