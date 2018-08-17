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【異動板塊】教育股個別續升 21世紀揚4.4%

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上日急彈的教育股，個別延續升勢， 21世紀教育(01598)升4.4%，報0.95元；希望教育(01765)漲1.2%，造1.68元；澳洲成峰(01752)升2.5%，報0.415元；宇華(06169)也升2.1%，報3.4元；民生(01569)亦走高1.6%，報1.23元。

不過，新高教(02001)逆市跌0.4%，報5.02元；中教(00839)下滑0.4%，報9.17元；睿見(06068)下滑0.5%，造4.32元。

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