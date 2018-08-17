上日急彈的教育股，個別延續升勢， 21世紀教育(01598)升4.4%，報0.95元；希望教育(01765)漲1.2%，造1.68元；澳洲成峰(01752)升2.5%，報0.415元；宇華(06169)也升2.1%，報3.4元；民生(01569)亦走高1.6%，報1.23元。
不過，新高教(02001)逆市跌0.4%，報5.02元；中教(00839)下滑0.4%，報9.17元；睿見(06068)下滑0.5%，造4.32元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
上日急彈的教育股，個別延續升勢， 21世紀教育(01598)升4.4%，報0.95元；希望教育(01765)漲1.2%，造1.68元；澳洲成峰(01752)升2.5%，報0.415元；宇華(06169)也升2.1%，報3.4元；民生(01569)亦走高1.6%，報1.23元。
不過，新高教(02001)逆市跌0.4%，報5.02元；中教(00839)下滑0.4%，報9.17元；睿見(06068)下滑0.5%，造4.32元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|5飛機因炸彈威脅急降
|上一篇：
|滬深兩融餘額減1.2億人幣