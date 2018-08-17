港股直擊 即巿股評

中美擬重啟貿易談判，帶動隔晚美股急彈。港股5連跌後，今早有望喘穩，同樣5連跌的騰訊(00700)，其ADR亦回升。

道指飆396點或1.58%，收報25558點，創4個月最大單日升幅；標指升0.79%，報2840點；納指升0.42%，報7806點。

個股方面，蘋果升1.46%，創收市新高；沃爾瑪(Walmart)第二季經調整後每股盈利1.29美元，勝預期，股價飆9.33%。京東集團第二季持續經營業務淨虧損增至22.13億元人民幣，淨收入按年增31.2%，股價跌1.21%。

美國勞工部公布，截至8月11日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.2萬人，按周減少2000人，市場預期增至21.5萬人。

中美擬重啟貿易談判，中國商務部表示，副部長王受文擬8月下旬率團訪美，與美方磋商經貿問題。《華爾街日報》報道，雙方會晤日期為8月22至23日，屬於一次較低級別、試探性的重啟談判。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍高於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報70.77元，較本港上日收市高0.62元；騰訊(00700)ADR收報335.09元，高9.29元；國壽(02628)ADR收報18.65元，高0.15元；中海油(00883)ADR收報11.98元，無升跌；中石油(00857)ADR收報5.71元，低3仙；中石化(00386)ADR收報7.2元，高1仙；中移動(00941)ADR收報72.72元，高0.22元；聯通(00762)ADR收報9.24元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報3.57元，高4仙。

ADR港股比例指數收報27300點，較周四恒指收市升199點或0.73%。夜市期指收報27189點，升145點，較昨日恒指收市高水89點。恒指收報27100點，跌223點或0.8%，連跌第5日累插1507點或5.3%。

焦點板塊

人民幣敏感股：中美或重啟貿易談判，隔晚人民幣兌美元離岸價(CNH)一度反彈928點子，最新一美元兌人民幣報6.8742。受貿易戰和人民幣貶值拖累的板塊或借勢彈，包括：手機設備股、中資航空股、內房股、出口股和美國業務佔比較重股份。

焦點股份

萬洲國際(00288)：周二(14日)黑龍江一家獨立生豬供應商向非全資附屬鄭州雙滙位於鄭州的屠宰場，供應以供屠宰的一車260隻生豬中，合共有30隻死亡，隨後被檢測到非洲豬瘟，自昨日起暫時關閉鄭州屠宰廠6星期，集團指不影響豬肉供應。萬洲昨日挫7.5%

香港中旅(00308)：截至今年6月底止，中期盈利3.79億元，按年上升1.24%，每股盈利6.96仙，派中期息3仙。期內，收入20.78億元，減少11.67%。

多家公司將公布業績，較受市場關注包括：中車時代(03898)、華潤啤酒(00291)、麗珠醫藥(01513)、永利澳門(01128)、華潤燃氣(01193)和路勁(01098)。

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