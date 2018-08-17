重要通告 港股直擊

萬洲國際(00288)公布，周二(14日)黑龍江一家獨立生豬供應商向非全資附屬鄭州雙滙位於鄭州的屠宰場，供應以供屠宰的一車260隻生豬中，合共有30隻死亡，隨後被檢測到非洲豬瘟。

鄭州市政府發出的疫區封鎖令，自昨日起暫時關閉鄭州屠宰廠6星期，集團指，有關做法是政府進行疫情防控措施之一，鄭州雙滙已主動採取措施，防範豬瘟疫情進一步蔓延，包括設立專門機構、銷毀鄭州屠宰廠的所有生豬及暫時關閉鄭州屠宰廠。

目前，集團其他屠宰廠沒有發現任何非洲豬瘟或其他豬隻疫情。由於鄭州雙滙業務僅佔集團整體業務的很小部分，在暫時關閉鄭州屠宰廠情況下，仍有其他附屬供應豬肉及相關產品，故此對集團供應豬肉及相關產品方面並不會造成任何干擾，認為暫時關閉鄭州屠宰廠對於營運及財務狀況不會造成任何重大不利影響。

另外，有關執行董事馬相傑周二與分析員會面時表示，預期未來兩年集團肉製品內地銷量將有單位數增長，屬個人觀點及預測，又指管理層並無預測或保證收入增長，有報章不準確報道有關陳述，不應視為集團未來兩年預期收入的任何指標。

執行董事Kenneth Sullivan在記者會上預期，歐洲業務盈利能力未來3年翻倍，萬洲表示，僅屬對方個人意見，不應視為未來盈利能力指標。