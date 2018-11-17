即巿股評 港股直擊 國際財經

騰訊(00700)13年來首次盈利倒退，次季按年少賺2%，遭多間大行下調目標價，導致股價昨天甫開市即挫半成，見319元近12個月低位，收市仍跌超過3%，報325.8元，成為表現最差藍籌。

「股王」神話破滅是熱門話題，這隻科技龍頭股的「人氣」近月早有銳減之勢。

「騰訊新聞景氣淨值指數」是透過量度彭博新聞內騰訊正面和負面報道數目編製而成，指數上升代表有關騰訊的新聞相對正面，反之則傾向負面。附【圖】所見，該指數去年底雖再次上衝，惟高位大幅低於2016年第三季和2017年5月，顯示有關該公司的正面報道數目呈減少趨勢；隨後指數反覆回落，至今更下滑到2016年後逾兩年新低，反映負面新聞已佔上風。

一沉百踩，騰訊績劣，加上遊戲業務監管審批政策等不明朗因素影響，近期壞消息可說鋪天蓋地，拖累股價跌勢未止；騰訊放榜後，該景氣淨值指數或進一步探底。騰訊股價從今年歷史巔峰476.6元至昨天低見319元，最多瀉33.1%，早已確認熊市降臨。問題是，港股會否像「股王」般難逃熊爪？畢竟恒指與騰訊50天每日變化的相關系數高於0.8，意味兩者走勢有極高關連。

恒指昨天裂口低開452點，見26871點全日低位，與技術牛熊分界26787點(以1月29日高位33484點回調兩成計算)距離不足100點；其後雖一度倒升81點，惟無力守穩，收報27100點，仍挫223點(0.82%)。

港股表現疲弱，除了受騰訊起伏牽動外，新興市場危機及中美貿易戰等外圍消息也是關鍵。

深陷經濟困境的土耳其獲得卡塔爾承諾投資150億美元，終讓土國貨幣里拉兌美元在周三展開反彈，於美國掛牌的iShares安碩MSCI土耳其ETF(TUR)兩個交易日漲幅達15.78%。另一方面，印尼央行亦出招，加息0.25厘支撐印尼盾，這是該央行自5月中以來第四次上調利率，抑制資本外流決心明顯。

土耳其里拉和印尼盾滙價喘定，無疑有助摩根大通新興市場貨幣指數回穩，但該指數今年跌勢非比尋常，猶如一把正在下墜的尖刀，試問投資者哪敢空手接刀？即使目前這把尖刀的下墜速度略為減慢，卻不代表新興市場已然否極泰來。除非美元升勢緩和，否則類似土耳其的單一新興經濟體危機，稍後很可能重演，觸發更大規模及影響更廣泛的新興市場金融風暴，令資金加快流入美元資產，形成惡性循環。

不過，中美貿易戰總算迎來好消息，國家商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文應邀擬於8月下旬率團訪美，與美國財政部副部長馬爾帕斯(David Malpass)為首的美方代表團磋商，兩國暫停近3個月的經貿磋商重啟略見眉目，刺激人民幣滙價顯著反彈。中美能否達成共識，令貿易戰降溫仍是木宰羊，雖暫難寄厚望，但或許可為五連跌的港股帶來一線曙光。

信報投資研究部

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