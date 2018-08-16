重要通告 港股直擊

中國興業控股(00132)預期，截至今年6月底止半年將錄得虧損約749.4萬元。去年同期盈利約1227.2萬元。

由盈轉虧主要由於期內財務費用大增所致。

該公司本月21日公布中期業績。