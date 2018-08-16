即巿股評 港股直擊

上周恒指公司公布季檢結果，一如三個月前文章預期納入中生製藥(01177)。另外，恒生綜合指數方面，呷哺呷哺(00520)和彩生活(01778)亦順利入圍綜合小型股指數。

貴到上宇宙的中國投資基金(00612)也令人語塞地納入恒生綜合小型股指數。即呷哺呷哺、彩生活和中國投資基金將於9月7日收市後，正式成為深市「港股通」新貴。

恒生綜合大中型股指數當然也有變動，加入18隻，剔出14隻，當中涉及今日一隻異動股。

IMAX中國(01970)曾插16.1%，見18.54元半年低，收市跌14.9%。IMAX中國遭剔出恒生綜合大中型股指數，即將失去滬深「港股通」地位。

不過根據恒指公司經8月10日調整後的綜合小型股指數成分股名單，當中IMAX中國以12個月平均月底市值83.01億元獲納入。換言之，9月7日收市後，IMAX中國將失去滬市「港股通」地位，可保留深市「港股通」資格。滬市北水持倉，或形成短期沽壓。

IMAX中國早於6月5日文章輕輕提過，當時指僅宜配合催化劑出現，作短線操作，其後股價最高只見過29.15元，今日更錄5連跌。

內地影業一向水份高，近期明星逃稅風波，和當局借勢加強監管，行內上市公司更加無運行。

內地影展發展和票房上升乃事實，根據國家電影局數據，截至6月30日止上半年總票房320.31 億元人民幣，按年升17.82%。

IMAX中國截至6月底止中期純利2046.5萬美元，按年增長24.11%，跑輸票房增長，期內收入更按年跌0.16%，至5148.7萬美元。反映集團業務性質與票房增長相關性有限。

走勢上，今日已跌入最後一個成交較密集區間，跌穿18.3元水平，下方再無大成交支持位。大市市況不濟、行業風頭火勢，加上9月7日前滬市北水或要沽貨，股價可能下試16.84元上市低位。

陳鎮強

信報投資研究部

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